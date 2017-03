Incotro se va duce leul? Riscurile de depreciere sunt semnificative daca reduta de 4.55/euro cedeaza, am putea vedea leul urcand cel putin pana la maximele istorice din 2012, adica spre 4.6 (economist-sef)

documente buletin_trezorerie (13 Mar 2017) PDF, 1MB

"Pe piata valutara s-au confirmat asteptarile noastre din februarie, pesimiste pentru leu: cursul a continuat sa creasca, dupa ce finalizase in prealabil formatiunea corectiva, iar la finalul saptamanii trecute incerca deja rezistenta istorica de la 4.55. Acest 4.55 constituie un nivel foarte important, de care preturiles-a lovit in repetate randuri din 2013 incoace si care a pus capac de fiecare data avantului din curs. Prin urmare, aici se va da proba cea mai importanta pentru leu in ce priveste evolutia in perioada urmatoare. Subliniem ca riscurile de depreciere pentru leu sunt semnificative daca aceasta reduta cedeaza, paritatea putand urca ulterior cel putin pana la maximele istorice din 2012, adica spre 4.6", scrie intr-un raport destinat investitorilor economistul sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu.Citeste aici Raportul complet:Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni un curs de referinţă de 4,5538 lei/euro, în uşoară creştere faţă de nivelul din şedinţa precedentă şi nivel maxim din 26 octombrie 2012, moneda românească fiind afectată de conjuctura externă şi de politicile noului guvern, spun analiştii citati de News.ro.Vineri, BNR a afişat un curs de 4,5505 lei/euro. Cursul de luni a depăşit cotaţia maximă a ultimilor patru ani, de 4,5535 lei/euro, atinsă în 7 iunie 2013, şi este identic cu nivelul din 26 octombrie 2012.În 2012, euro a atins cotaţia maximă istorică faţă de moneda românească, de 4,6481 lei/euro, în 3 august 2012, pe fondul tensiunilor politice, ce au culminat cu suspendarea preşedintelui de atunci, Traian Băsescu, şi cu referendumul pentru demitere.În această perioadă, leul este subminat de iniţiativele populiste ale actualului guvern, consideră analiştii."Pe plan intern nu se întâmplă prea multe săptămâna aceasta, însă proiectul noii legi a salarizării bugetarilor promovat de guvern arată că riscurile derapajelor fiscale rămân pe agendă (aspect negativ pentru activele denominate în lei). (...) Pentru săptămâna aceasta, este posibil un interval de 4,52-4,56 (lei/euro)", arată un raport al ING Bank, publicat luni.De altfel, politica guvernului român şi conjunctura internaţională au schimbat prognozele privind evoluţia leului în 2017.Luni, o analiză a grupului austriac Erste, care deţine cea mai mare bancă după active din România - BCR -, a estimat că leul se va deprecia treptat în următoarele trimestre, cu 1,6%, până la 4,62 unităţi/euro în decembrie 2017, influenţat de factori interni precum creşterea deficitului de cont curent şi incertitudinile fiscale, dar cea mai mare influenţă o vor avea evoluţiile externe.Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a coborât de la 4,2885 lei la 4,2673 lei.Dolarul SUA este moneda de referinţă pe plan internaţional pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americană.Totodată, cursul francului elveţian a scăzut la 4,2343 lei, de la 4,2391 lei.