Un angajator din 3 intentioneaza sa faca angajari in intervalul aprilie - iunie (studiu Manpower)

Circa 32% dintre angajatorii din Romania planuiesc sa-si sporeasca numarul de angajati in urmatorul trimestru, conform editiei aprilie- iunie 2017 a Studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Doar 7% dintre angajatori au de gand sa faca reduceri de personal, iar 60% nu intentioneaza sa opereze schimbari de personal, mai arata datele studiului. "Pentru prima data Previziunea Neta de Angajare este pozitiva in toate cele opt regiuni si toate cele 10 sectoare de activitate din Romania, chiar daca gradul de incredere al angajatorilor se diferentiaza inca de la o regiune la alta si de la un sector la altul", spune Corina-Bianca Gonteanu, Director Strategic de Marketing pentru Europa in cadrul ManpowerGroup.Este de asteptat ca oportunitatile de angajare sa fie favorabile in sectorul Comert cu ridicata si cu amanuntul, unde Previziunea Neta de Angajare de +30% este cea mai optimista raportata din trim. III/2008 pana in prezent, imbunatatindu-se considerabil fata de al doilea trimestru al anului trecut, cu 13 puncte procentuale. Cele mai robuste prognoze sunt, inca o data, cele raportate de angajatorii din Industrie prelucratoare. Previziunea Neta de Angajare din acest sector slabeste oarecum fata de trimestrul I/2017, cu 1 punct procentual, dar se imbunatateste usor fata de anul trecut, cu 2 puncte procentuale, situandu-se acum la +31%. Imbunatatirea cea mai marcata fata de anul trecut se raporteaza insa in sectorul Finante, asigurari, servicii imobiliare si servicii de afaceri, unde Previziunea de +26% este cu 19 puncte procentuale mai puternica decat in trim. II/2016, imbunatatindu-se si fata de trimestrul I al anului in curs, cu 11 puncte procentuale.Imbunatatiri considerabile, atat de la an la an (cu 16 puncte procentuale), cat si fata de trimestrul I/2017 (cu 11 puncte procentuale), sunt raportate si in sectorul Energie electrica, apa, gaz, unde Previziunea de +8% atinge o valoare pozitiva pentru prima data in ultimii patru ani (din trim. II/2013), fiind cea mai puternica din intreaga istorie a Studiului in Romania.Previziunile sunt pozitive in toate cele opt regiuni ale tarii si se imbunatatesc atat fata de trim. I/2017, cat si fata de trim. II/2016 in sase dintre acestea. Cea mai ampla imbunatatire fata de intervalul ianuarie - martie 2017 (cu 14 puncte procentuale) este raportata in regiunea Centru, unde Previziunea Neta de Angajare de +29% este totodata cea mai puternica din regiune de la demararea studiului (trim. II/2008) pana in prezent si cea mai puternica prognoza regionala din actuala editie. Cea mai robusta imbunatatire fata de anul trecut (aprilie - iunie 2016) este raportata in regiunea Sud, unde Previziunea Neta de Angajare atinge +23%, o cota de optimism nemaiatinsa din trim. IV/2012.Nivele solide de optimism sunt raportate si in regiunea Nord-Vest, cu o Previziune de +24, cea mai puternica din trim. II/2012 pana in prezent, si regiunea Bucuresti si Ilfov, unde Previziunea de +22% este cea mai puternica raportata din trim. I/2009 pana in prezent.Angajatorii romani sunt optimisti indiferent de dimensiunea organizatiei pe care o reprezinta. Angajatorii din organizatiile mari sunt cei mai increzatori, raportand o Previziune Neta de Angajare de +28%, cea mai puternica din trim. III/2008 pana in prezent, iar cei din micro-organizatii sunt cei mai prudenti, raportand o Previziune de +7%, cu 3 puncte procentuale mai slaba decat in trim. I/2017, dar cu 2 puncte procentuale mai puternica decat in trim. II/2016.Citeste alaturat stidiul Manpower integral