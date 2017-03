Curtea de Conturi si-ar putea "imbogati" rolul cu activitati de indrumare si consiliere, nu doar de control (proiect legislativ)

Pentru ca acest instrument de prevenire a risipei banilor publici, a gestionarii deficiente a patrimoniului public, precum si a derularii defectuoase a programelor derulate de entitati publice sau de alte entitati beneficiare ale finantarii publice sa fie eficient, este necesar ca opiniile emanand de la Curtea de Conturi sa fie publice si sa fie opozabile tertilor.

Adoptarea unei noi orientari a activitatii Curtii de Conturi, concretizata in activitati de audit preventiv si de indrumare metodologica, ar avea beneficii incalculabile asupra eficientei gestionarii resurselor publice in Romania, ar unifica practica in cadrul evidentelor financiare si contabile ale entitatilor publice si in mod previzibil ar scadea numarul abaterilor de la normele legate. In plus, imaginea Curtii de Conturi ar avea de castigat deoarece ar transforma relatia tensionata dintre controlor si controlat intr-una de colaborare in scopul satisfacerii interesului general.

Trebuie de asemenea mentionat ca o propunere legislativa avand acelasi obicct de reglementare (PL 388/2016), inregistrata in luna octombrie 2016 si clasata ca urmare a imposibilitatii initierii procedurii legislative, a primit un punct de vedere favorabil din partea Guvernului nou-instalat in urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2016.

Un proiect de lege depus la Camera Deputatilor ar putea obliga Curtea de Conturi la activitati de preventie, nu doar de control. "Initiativa legislativa propune imbogatirea rolului asumat in prezent de Curtea de Conturi cu acela de prevenire a neregulilor prin desfasurarea de activitati de indrumare si consiliere a entitatilor controlate. In numeroase cazuri, neregulile semnalate nu au la baza intentii de fraudare a resurselor publice, ci sunt cauzate de complexitatea si ambiguitatile legislatiei si procedurilor", se arata in Nota de fundamentare a proiectului. "Propunem ca administratorii resurselor publice sa aiba dreptul sa solicite o opinie atunci cand intampina greutati in interpretarea unui text legal sau in orice alta situatie care ar putea face obiectul unui control al personalului Curtii de Conturi", se mai arata in document. (vezi atasament)Ce mai arata Nota de fundamentare:Vezi in atasament proiectul noii legi.