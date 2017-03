​Exclusiv Ce a discutat delegatia FMI cu deputatii din Comisia de buget a Camerei. Problemele ridicate de FMI: zero investitii publice, cresteri nesustenabile de salarii, incetinirea luptei impotriva coruptiei

Opinia FMI: Noi facem acum o inventariere a evenimentelor recente pentru a produce evaluarea proprie

Datorita reducerilor fiscale anvelopa de venituri a scazut considerabil si aceasta limiteaza capacitatea Guvernului sa isi atinga tintele fiscale. Atunci cand veniturile Statului scad, devine foarte greu sa reversezi aceste masuri. Cand oamenii se obisnuiesc cu taxe si impozite relaxate, e foarte greu sa le cresti ulterior.

A doua problema: investitiile publice. Si nu vreau sa ma refer numai la cantitatea lor ci si la calitatea investitiilor publice. Punctul nostru de vedere este ca in Romania consumul a crescut puternic, dar investitiile publice sunt aproape de zero. Iar pentru a avea o crestere economica sustenabila, politicile publice trebuie indreptate catre investitii publice. De asemenea, ati crescut cheltuielile pentru salarii si pensii, dar cele pentru investitii nu.

Cand cresterea salariilor depaseste productivitatea, asta submineaza productivitatea si finantele publice. De asemenea, afecteaza activitatea antreprenorilor sdin sectorul privat

In sectorul financiar, Romania a inregistrat progrese semnificative, mult peste alte tari. Nivelul neperformantei a scazut de la peste 20% sub 10%.







Dar si aici, anul trecut au existat cateva initiative legislative care au amenintat stabilitatea financiara. Ma refer in special la legea darii in plata si la cea a conversiei. Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra lor si nu ne asteptam ca impactul acestor legi sa fie unul foarte consistent. Dar e foarte important ca asemenea reglementari sa se faca cu mare atentie. Romania a demonstrat o determinare pozitiva a luptei impotriva coruptiei. Sprijinirea progreselor in aceasta zona va aduce Romaniei beneficii pe termen mediu si lung.

Relaxarea fiscala a Romaniei este cea mai agresiva din toata Europa.

Dorim sa dezvoltam stabil si durabil economia. Dorim o crestere economica inteligenta, sustenabila si incluziva care sa sporeasca increderea investitorilor in economie.

Sigur, si noi am analizat cu mare atentie prognoza incasarilor la buget, raportat la PIB. Pentru 2017 ne-am propus un procent de 31.2% din PIB. In 2016 procentul era de 29.5.Noi vrem sa avem mai mult mai ales pentru ca suntem departe de media europeana, de crca 40%. Noi dorim sa ajungem acolo si de aceea investitiile le consideram esentiale pentru dezvoltarea mediului economic. Ne-am asumat printr-o programare multianuala a bugetului, investitiile sa ajunga la 17.8%. Este un obiectv realizabil si incercam sa realizam un mediu concurential cu mai multi romani in clasa de mijloc.

Desigur, mai multi romani in clasa de mijloc (...)avem un plan in privinta salariilor si a pensiilor care sa aiba la baza- dori sa trecem de la paradigma fortei de munca eftine la cea a fortei de munca calificte. Punem accent pe educatie, pe cercetare si pe inovare.

Venim cu un pachet legislativ care va purta numele de Cod Economic al Romaniei care va include legi cu caracter economic. De asemenea, vom pune accent pe preventie. Sa avem o lege a preventie, tocmai pentru a incuraja investitorii ca in Romania exista un mediu predictibil si prietenos, un mediu care urmareste descurajarea birocratiei. Am inceput reducerea unor taxe parafiscale. Se va crea un departament care va urmari debirocratizarea si care va urmari toate taxele din punct de vedere al randamentului fiscal. Toate aceste instrumente vor sprijini lupta impotriva coruptiei.

Intalnirea reprezentantilor Fondului Monetar International cu reprezentantii Comisiei de Buget din Camera Deputatilor a inceput cu un telefon dat unei secretare. Oamenii Fondului ajunsesera in Parlament si nu era nimeni care sa-i astepte si sa-i indrume spre sala unde avea loc intalnirea. In nici doua minute, presedintele Comisiei, socialistul Leonardo Badea si-a facut aparitia, facand o buna aparitie de gazda. Timp de 5 minute presa a avut ocazia de a face fotografii, dupa care a fost rugata sa paraseasca sala. Urma discutia face to face.Hotnews a obtinut informatii legate de schimburile de informatii dintre cele doua parti.Apoi urmeaza sa fie publicate si aprobate de catre Comitetul Director punctele consensuale adoptate pe problematica economica.Romania a inregistrat foarte multe progrese si a facut serioase eforturi in trecut pentru a reveni la fundamente macroeconomice bune. Noi suntem in favoarea oricaror politici publice care sa creasca prosperitatea Romaniei.

