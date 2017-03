Lazea, BNR: Forta de munca din Romania este subplatita, iar capitalul este supraplatit

"In Romania forta de munca este subplatita, iar capitalul este supraplatit. Capitalul ia aproape 60% din venitul national brut, iar forta de munca ia aproape 40%. Sa ne intrebam de ce se intampla lucrul acesta? Lucrul acesta se intampla pentru ca intreprinzatorul strain si/sau roman isi face planurile cu toate masurile pe care le are de platit, cu drumuri care iau mai mult timp si inseamna cheltuieli, cu productie care inseamna cheltuieli, cu cadrul legislativ care inseamna avocati, juristi si asa mai departe, toate astea se varsa in salarii mai mici", a spus miercuri Valentin Lazea, cu ocazia lansarii "Raportului economic pentru Romania 2017", scrie Agerpres.In opinia acestuia, trebuie sa lovim "alte popice cu bila noastra" si anume sa rezolvam problemele legate de infrastructura, de productie sau cele de justitie."Noi in Romania trebuie sa invatam ca, daca vrem sa vorbim despre salarii, trebuie sa lovim alte popice cu bila noastra, si anume sa rezolvam cu drumurile, cu infrastructura, cu productia, justitia si asa mai departe. Pana cand vom face aceste lucruri, nu avem decat sa stam aici, sa facem conferinte, sa ne laudam ce ne merge capitalul", a mai aratat economistul BNR.Seful Reprezentantei CE in Romania, Angela Filote, a sustinut miercuri, la conferinta de lansare a raportului, ca Romania ar putea sa aiba in acest an cea mai mare crestere a deficitului bugetar din Uniunea Europeana, desi s-au primit asigurari de la Guvern ca nu sunt motive de preocupare in acest sens.Potrivit previziunilor economice de iarna publicate la jumatatea lunii februarie de Executivul comunitar, in Romania deficitul public ar urma sa ajunga la 3,6% din PIB in 2017, fata de 3,2% cat estima in toamna, pentru ca in 2018 sa urce la 3,9% din PIB.Totodata, Comisia Europeana a revizuit in urcare, la 4,4%, estimarile referitoare la cresterea economiei romanesti in acest an, avansul urmand sa incetineasca la 3,7% in 2018.