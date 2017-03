Viorel Stefan, Finante: Guvernul este pregatit sa ia masuri de reducere a cheltuielilor in cazul in care va constata depasirea tintei de deficit bugetar

documente Raportul C.E. (15 Mar 2017) PDF, 1MB

Ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan a tinut sa o linisteasca miercuri pe sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, care se aratase ingrijorata cu ocazia lansarii Raportului Economic pentru Romania de faptul ca Romania are cea mai mare crestere a deficitului bugetar din UE, spunandu-i acesteia ca Guvernul este pregatit sa ia masuri de reducere a cheltuielilor in cazul in care va constata depasirea tintei de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB)."Romania a inregistrat anul trecut cea mai mare crestere economica din Europa, de 4,9%. In acelasi timp, raportul atrage atentia asupra riscului ca anul acesta sa aiba cea mai mare crestere a deficitului public. Noi am primit asigurari de la guvern ca nu avem motive de ingrijorare, dar suntem ca parintele ala care isi face intotdeauna griji ca nu care cumva sa se imbolnaveasca copilul. Mai bine sa fim ingrijorati si sa nu se intample nimic, ca putem trage concluzia in raportul de anul viitor ca ne-am facut griji degeaba", a spus miercuri Angela Cristea.Guvernul este pregatit sa ia masuri de reducere a cheltuielilor, in cazul in care va constata depasirea tintei de deficit bugetar de 3% din PIB, astfel incat Romania sa nu depaseasca acest nivel, a insistat miercuri ministrul Finantelor, Viorel Stefan, la lansarea raportului Comisiei Europene.Comisia Europeana a revizuit in urcare, la 4,4%, estimarile referitoare la cresterea economiei romanesti in acest an, avansul urmand sa incetineasca la 3,7% in 2018. Guvernul se bazeaza insa pe o crestere economica de peste 5%.Raportul Comisiei Europene poate fi consultat alaturat.