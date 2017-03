Voinea, BNR: La finele lunii trecute  aveam 7.000 de notificari pe darea in plata, cu o valoare a creditelor notificate de 2 miliarde lei/ 755 de persoane au notificat mai mult de un credit

Numarul notificarilor pe Legea privind darea in plata era de 7.000 la finalul lunii februarie, cu o valoare a creditelor notificate de 2 miliarde lei, a declarat, miercuri, Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citat de Agerpres. "O statistica privind numarul la zi al notificarilor privind darea in plata arata ca sunt 7.000 de notificari la sfarsitul lui februarie 2017, din care 99% vin de la persoane fizice. Trendul a fost descrescator incepand cu luna iulie. Sunt 6.000 de debitori. In practica 755 de persoane au notificat mai mult de un credit", a spus Voinea in cadrul conferintei organizate de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania cu ocazia lansarii "Raportului economic pentru Romania 2017".Potrivit acestuia, valoarea totala a creditelor notificate este de 2 miliarde de lei si 67% din ele sunt in bilantul bancilor la momentul notificarii."93% din ele sunt in valuta, 40% fiind chiar in franci. Doua treimi din aceste credite sunt neperformante si pe deplin provizionate la momentul emiterii notificarii. 76% dintre ele au fost acordate in perioada 2007-2008. Mai mult de 90% dintre ele aveau o valoare a creditului care mai ramasese de platit mai mare decat valoarea la zi a garantiei", a mai aratat oficialul BNR.Legea darii in plata a fost adoptata in prima parte a anului trecut si a intrat in vigoare in data de 13 mai 2016. Aceasta prevedea ca orice consumator, persoana fizica, care are un credit garantat cu ipoteca cu o valoare mai mica de 250.000 echivalent euro la momentul contractarii, pentru un imobil cu destinatia de locuinta, poate opta sa predea casa bancii in schimbul stergerii creditului ramas de plata, printr-o notificare transmisa institutiei de credit in acest sens.