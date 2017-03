Costache, Curtea de conturi: Va intreb: de ce o banca romaneasca nu intra in sistemul Bauspar? Vosganian: Hai sa spunem ca nu n-am auzit/ Daca o banca e straina inseamna ca are interese mai oculte decat o banca cu capital romanesc?

Daca sistemul Bauspar spune in teorie ca din 10 persoane care economisesc, 6 iau credit, la noi avem urmatoarea situatie:o persoana a luat credit si alte 199 au economisit. Din care 66 reziliasera contractele de credit. Deci proportia e extrem de nefavorabila bancilor pentru locuinte. Statul a platit prime de peste 760 milioane. Numarul de contracte de creditare este de 2.836 la BCR raportat la 563.000 de contracte de economisire. Prin creditele acordate nu s-a acoperit decat 25% din prima de stat platita de la buget, de 608 milioane.

Valoarea medie a unu credit este de 53.700 de lei iar in cazul Raiffeisen este de 36.700 de lei- nici 2000 de euro. Acesta este maniera in care a functionat acest sistem. Efectul in economie a fost unul, as spune cu indulgenta minor.

Atragem atentia asupra unor riscuri foarte mari: Daca s-ar adopta o modificare prin care sa nu se solicite justificarea utilizarii sumei economisite si a primei de stat s-ar asigura o concurenta neloiala fata de celelalte banci comerciale. Si nu stiu daca bugetul isi poate permite un asemenea efort financiar.

In primul rand nu ati spus nimic despre obiectia pe care ati ridicat-o privind accesul minorilor si varstnicilor la produsele bancilor pentru locuinte, ca inteleg ca acolo e una dintre probleme.

In legislatia in vigoare, la art. 313 citez:"sunt indreptatiti sa benefcieze de prima de stat clientii persoane singure precum si oricare dintre soti separat indiferent care ar fi putut face depunerea. Prin persoane singure se intelege persoana necasatorirta, vaduva sau divortata. Deci copiii nu apar in lege. Daca acest articol nu ar fi existat ar insemna ca orice cetatean poate beneficia de prima de stat. Minorul nu se poate incadra la persoane necasatorite



Eu, pe cand eram copil, am primit cadou un carnet CEC. Titular era tatal sau mama, dar beneficiarul eram eu...

Atunci modificati textul legislativ...

E ceva ce mie imi scapa: Avem 4 miliarde de pusi la un miion de contracte. Asta inseamna 4000 de lei. Fiecare roman are depusi 4.000 de lei. Si dumneavoastra vreti ca fiecare deponent a cate 900 de euro sa isi ia credit? Pai nu are cum!

Statul, prin aceasta lege doreste sa imbunatateasca cadrul locativ...

Domnu`...domnu` director...cand cineva a ajuns la 900 de euro depunere si nu isi scoate banii este ca sistemul nu e la maturitate. E inca in faza copilariei. Cum sa ai pretentia sa isi scoata 900 de euro ca sa faca investii? Singura tema reala a discutiei este ca cei care isi retrag banii sa nu mai beneficieze de prima. Sistemul e la inceput si nu ai cum sa ai pretentia sa dea credite la economisiri la 900 de euro. Ar trebui sa vedem cati sunt depunatori pana in 500 de euro, cati intre 500-1000 de euro samd.



Miercuri, sedinta Comisiei de Buget Finante a Camerei Deputatilor s-a lasat cu o cearta intre reprezentantul Curtii de Conturi, directorul Alexandru Costache si Varujan Vosganian (ALDE), pe tema originii capitalului din banci. "Va pun o intrebare retorica? De ce o banca romaneasca cum e CEC-ul nu a dorit sa intre in sistemul Bauspar (al bancilor pentru locuinte-n.red)? Eu nu pot sa ii intreb direct pe ei, poate ii intrebati dumneavoastra. De ce o banca romaneasca nu a intrat? ", s-a intrebat retoric reprezentantul Curtii de Conturi. Vosganian a sarit ca ars: "Hai sa spunem ca n-am auzit chestia ca CEC-ul ca banca romaneasca n-a intrat in sistem! Sa presupunem ca n-ati spus-o! BCR si Raiffeisen au sediile mama in tari cu traditie si experienta in sistemul Bauspar. Eu nu cred ca daca o banca e straina inseamna ca are interese mai oculte decat o banca cu capital romanesc. Sa spunem ca n-am auzit fraza dumneavoastra", a spus deputatul ALDE.Cearta a continuat in aceiasi termeni.

Costache:



Sistemul e matur si de aia Statul il sprijina!

Vosganian:

Am vazut cat de matur e Statul, ca de un an jumatate sisemul e mort!

Valeriu Stoica:

Spuneati ca vreti sa faceti o lege buna. Asta inseamna doua lucruri: sa se gaseasca solutiile sa faca sistemul viabil, iar aceste solutii sa fie puse intr-o forma care sa inlature controversele care au existat pana acum. Sistemul Bauspar a fost introdus de Bismark, acum peste un veac si jumatate, in baza a doua principii.

Exista oameni care au evoi in domeniul locuintelor. Dar nu exsta intotdeauna resurse caresa alimenteze aceste nevoi. Sistemul creaza o solidaritate, dar nu numai intre cei care au nevoi, ci si intre cei care au nevoi cei care vor sa ii sprijine pe cei care au nevoi locative. Cum pot fi acestia din urm atrasi in sistem? Simplu: prin prima de stat!



Prima de stat are dubla functie: pe de-o parte ii ajuta pe cei care economisesc 5 ani sau mai mult. Dar mai sunt si cei care nu au nevoie locativa si care participa cu fondurile lor imobilizate timp de minim 5 ani doar pentru a-i ajuta pe cei care au nevoi. Iata de ce ideea de a face ca acest sistem sa solicite justificarea sumelor dupa cinci ani, ucide sistemul.



Cei care sunt atrasi in sistem doar ca sa solidarizeze nu vor ai intra in sistem iar fara ei sistemul nu va mai functiona! Daca vreti sa ucideti sistemul, impuneti aceste restrictii!

Citeste si : BCR Banca pentru Locuinte a obtinut la Curtea de Apel Bucuresti o sentinta care anuleaza decizia Curtii de Conturi