Euro trece iar pragul de 4.55 lei, sustinut de rezultatul alegerilor din Olanda

Euro a trecut iar pragul de 4.55 de lei dupa ce miercuri coborase usor sub acest nivel. Mediile tranzactiilor de pe piata valutara publicate joi de Banca Centrala arata o moneda nationala slabita si in fata francului elvetian (curs mediu de peste 4.25 franci/leu) dar in recuperare fata de dolarul SUA (4.24 lei pentru un dolar, fata de cotatia anterioara de 4.27 lei/usd). Reamintim ca Fed a crescut rata dobanzii cu 25 puncte de baza ducand-o in intervalul 0.75% - 1.00%. La conferinta de presa ce a urmat sedintei de doua zile, sefa Fed a subliniat increderea bancii centrale in evolutia economiei americane dar nu a dat semnale ca va accelera ritmul de crestere al rateiDe altfel nici decizia din aceasta saptamana nu a fost luata in unanimitate, presedintele Minneapolis Fed considerand ca ar fi fost preferabil ca rata sa ramana neschimbata. Banca Japoniei a hotarat la intalnirea de azi sa nu modifice politica monetara semnaland in acelasi timp ca va mentine politica ultra relaxata pentru un interval de timp.Partidul de centru-dreapta al actualului premier a castigat alegerile parlamentare din Tarile de Jos pastrand sperantele ca riscurile politice din UE nu se vor materializa, scriu economistii Piraeus Bank, intr-un raport destinat investitorilor.PIATA VALUTARADolarul a fost afectat de discursul Fed, mai retinut decat se astepta piata, in timp ce euro a fost sustinut de rezultatul alegerilor din Olanda. Ca urmare perechea a atins in cursul diminetii un nou maxim al altimelor cinci saptamani la 1.0746 situandu-se in momentul redactarii in jurul nivelului 1.0720.Monedele Europei emergente s-au tranzactionat diferit fata de euro in aceasta dimineata.PIATA TITLURILORMinisterul Finantelor intentioneaza sa adune de pe piata locala sase sute de milioane in certificate de trezorerie cu maturitate de sase luni. Ne asteptam ca randamentul maxim sa se situeze cu putin peste 0.70%.METALE PRETIOASEPreturile metalelor pretioase au crescut joi dimineata ca urmare a atitudinii prudente a Fed. Cum banca centrala a SUA nu a dat niciun semnal ca va accelera ritmul de crestere a ratelor aurul a ajuns la 1,230.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 17.45 dolari pe uncie, platina este cotata in jurul nivelului 960.00 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 765.00 dolari pe uncie, mai noteaza economistii Piraeus Bank.