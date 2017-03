Credit Europe Bank, profit brut de 8 milioane de euro anul trecut

Credit Europe Bank Romania, una din bancile minore din piata (o cota de circa 1.2% dupa active) dar foarte activa pe zona de carduri (bancherii de la CEB controleaza peste 15% din piata cardului) a anuntat joi un profit brut de 8 milioane de Euro, cu o rata de solvabilitate de peste 18%. "Pe segmentul retail, sub brandul CardAvantaj, cardurile de credit au continuat sa fie principalul motor de crestere. Numarul acestora a crescut cu 50%, iar cifra totala de afaceri in aceasta zona a crescut cu 15% comparativ cu 2015", a declarat Yakup Cil, CEO al Credit Europe Bank Romania.In privinta cardurilor, tinta pentru 2017 este la fel de ambitioasa, banca dorindu-si o crestere a vanzarilor cu 20% si o cifra de afaceri cu peste 15% mai mare fata de anul trecut. Pentru atingerea acestui scop, la sfarsitul lui 2016, banca a lansat un nou produs, denumit "Ferrari Card". Prin introducerea acestui card, Credit Europe Bank acopera acum intregul segment de carduri (CardAvantaj, Optimo Card, Ferrari Card).In 2016, depozitele totale ale clientilor au crescut cu 18%, apropiindu-se de nivelul de 700 milioane de euro."Privind in perspectiva, suntem increzatori in capacitatea noastra de a ne continua cresterea profitabila atat in 2017, cat si dincolo de acest an. Principalele noastre preocupari vor fi si in 2017 cresterea segmentului de carduri, precum si activitatile de creditare a firmelor mari si a IMM-urilor", a completat Yakup Cil.Credit Europe Bank (Romania) este mmbra a grupului financiar olandez Credit Europe Bank NV, banca activand pe piata din Romania din 1993, cand functiona sub denumirea Banca de Credit Comercial si Industrial, devenind ulterior Finansbank (2000), si mai apoi, in 2007, in urma unui proces de rebranding, primind numele Credit Europe Bank Romania.