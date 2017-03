Contul curent al balantei de plati, excedent de 416 milioane euro in ianuarie

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 260 milioane euro, din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 207 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 53 milioane euro.

Datoria externa pe termen lung a insumat 68,472 miliarde euro la 31 ianuarie 2017 (74,3% din total datorie externa), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2016.

Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 ianuarie 2017 nivelul de 23,691 miliarde euro (25,7% din total datorie externa), in crestere cu 1,2% fata de 31 decembrie 2016.

In luna ianuarie 2017, datoria externa totala a scazut cu 369 milioane euro; in structura, datoria publica a scazut cu 416 milioane euro, datoria autoritatii monetare s-a redus cu 8 milioane euro, iar datoria negarantata public a crescut cu 55 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4% in luna ianuarie 2017, comparativ cu 25,2% in anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 ianuarie 2017 a fost de 6,7 luni, fata de 6,4 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2017 a fost de 87,4%, comparativ cu 90,1% la 31 decembrie 2016

In luna ianuarie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 416 milioane euro, comparativ cu 211 milioane euro in luna ianuarie 2016, arata datele transmise joi de BNR. In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 226 milioane euro, balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 100 milioane euro, balanta serviciilor s-a incheiat cu un excedent mai mare cu 17 milioane euro, iar balanta veniturilor primare a devenit excedentara.Ce mai arata datele transmise joi de Banca Nationala:

Balanta de plati prezinta pe scurt tranzactiile finalizate intre rezidentii unei tari si cei din restul lumii in timpul unui an. Toate tranzactiile determina doua pozitii in balanta, una in coloana veniturilor si una in cea a platilor, una pentru valoarea marfurilor, serviciilor si titlurilor de credit care s-au dat, alta pentru contrapartida in bani, in credite sau in bunuri sau servicii. De aceea suma celor doua coloane ale balantei este intotdeauna aceeasi, soldul Balantei de Plati este intotdeauna nul, balanta este intotdeauna in echilibru. Cand se vorbeste de deficit si excedent in Balanta de Plati se face referire numai la unele din conturile sale sau la sub-balante.



Contul curent se divide in patru balante de baza: bunuri, servicii, venituri si transferuri. Importurile din Balanta de Plati trebuie sa apara cu valoare FOB in loc de CIF, dupa cum le elaboreaza autoritatile vamale. Balanta serviciilor include urmatoarele concepte: turism si calatorii, transporturi, comunicatii, constructii, asigurari, servicii financiare, informatice, culturale si recreative inchiriate companiilor, persoanelor, guvernului si veniturilor proprietatii imateriale.



In contul de venituri, intrarile sunt veniturile percepute de proprietarii factorilor (munca sau capital) angajati in exterior, in timp ce platile sunt veniturile trimise proprietarilor straini de factori de productie (munca sau capital) angajati in tara noastra. Veniturile din munca sunt remuneratiile lucratorilor frontalieri, sezonieri sau temporari. Este o rubrica in care informatia ce se obtine nu va fi niciodata foarte precisa, si pentru ca multe venituri mici nu se declara, o parte din totalul veniturilor se va cheltui in tara de origine.