Documente Proiectul Legii Preventiei: Firmele vor avea 3 luni sa remedieze problemele sesizate de ANAF/Lista contraventiilor pentru care va fi aplicata legea va include 396 de nereguli

Firmele vor avea 3 luni la dispozitie pentru remedierea unei probleme constatate de catre inspectorii ANAF, iar lista contraventiilor pentru care va fi aplicata legea va include 396 de nereguli releva proiectul legii preventiei, obtinut de HotNews.ro. "In termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, agentul constatator are obligatia sa reia controlul, completand planul de remediere. Daca se constata ca contravenientul nu a respectat masurile stabilite in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prin care persoana competenta aplica sanctiunea/sanctiunile contraventionale cu respectarea legislatiei in vigoare", se mai arata in proiect. Vezi atasat proiectul si centralizatorul propunerilor.Discutiile vor continua in zilele urmatoare, documentul obtinut de HotNews fiind un proiect inca supus discutiilor cu reprezentantii mediului de afaceri.Potrivit documentelor anexate, contravenientul beneficiaza de masurile prevazute la art. 4, o singura data pentru oricare dintre contraventiile mentionate in anexa nr. 1, in termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului.Legea trebuia sa ajunga pe in aceasta luna in Parlament, dar termenul a fost mult prea strans, a declarat in februarie pentru HotNews.ro Ionut Misa, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice"Daca vrem sa facem un lucru cu adevarat serios si profesionist, fara sa revenim ulterior cu corecturi, cred ca acest termen trebuie impins. Suntem deja in discutii la nivelul comisiei de lucru care se ocupa de aceasta lege, A fost un mic declic dat de demisia lui Florin Jianu (fostul ministru pentru mediul de afaceri si IMM-uri- n.red.), dar tot nu cred ca ne vom incadra in termenul initial. Vrem sa dam o lege cat mai buna si de aceea am avut intalniri si cu colegi din alte institutii care aplica sanctiuni", a spus Misa. .El mai preciza in februarie ca nu se stie daca de legea preventiei vor beneficia si cei de pe piata de capital , intrucat nu a sesizat prezenta la discutii si a acestor jucatori.Vrem sa facem o lege buna. Am sa va dau un exemplu. In turism, operatorii sunt controlati de cel putin 38 de entitati, ceea ce e prea mult. Intelegem sa intervenim cat mai putin in activitatea economica a agentilor, asa incat cautam formule pentru a face o lege care sa multumeasca cat mai multi participanti din economie posibil", a mai spusreprezentantul Finantelor .