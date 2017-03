INS: Spor negativ al populatiei in ianuarie

Luna ianuarie 2017 fata de luna ianuarie 2016

In luna ianuarie 2017 sporul natural a fost negativ, numarul romanilor decedati fiind mai mare decat cel al nou-nascutilor cu 13.704 persoane, a transmis vineri Institutul National de Statistica. In prima luna a anului s-au nascut 15.096 copii, cu 188 mai putini decat in decembrie 2016, in vreme ce numarul persoanelor decedate a fost de 28.800, cu 3.734 mai multe decat in luna decembrie 2016, mai arata datele INSNumarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna ianuarie 2017, a fost de 160, in crestere cu 40 fata de luna decembrie 2016.In luna ianuarie 2017, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 4908 casatorii, cu 1222 mai putine decat in luna decembrie 2016. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 a fost de 903, cu 1536 mai putine decat in luna decembrie 2016.Numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 615 in luna ianuarie 2017 fata de aceeasi luna din 2016, iar numarul persoanelor care au decedat a fost cu 5332 mai mare fata de luna ianuarie 2016. Sporul natural a fost negativ atat in luna ianuarie 2017 (-13704 persoane), cat si in luna ianuarie 2016 (-7757 persoane).Numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 38 mai mare in luna ianuarie 2017, decat cel inregistrat in luna ianuarie 2016.Numarul casatoriilor a fost, in luna ianuarie 2017, cu 176 mai mare decat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 s-au pronuntat cu 95 divorturi mai putine in luna ianuarie 2017, decat in luna ianuarie 2016.