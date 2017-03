FMI: Impactul majorarilor salariale, pentru perioada 2017-2020, este de 2,1% din PIB. Deficitul bugetar din acest an va atinge 3,7%

Romania si-a consolidat economia, in ultimii ani, dupa criza, insa reducerile de taxe si impozite si majorarile salariale ce depasesc productivitatea, plus reducerea investitiilor publice ameninta aceste realizari, a declarat vineri, Reza Baqir, seful misiunii FMI pentru Romania, citat de Mediafax, Pe de alta parte, deficitul bugetar din acest an va atinge 3,7%, iar pentru 2018 se prevede o crestere a acestuia la 3,9% din PIB, a declarat vineri reprezentantul Fondului Monetar International (FMI), Reza Baqir."Daca toate masurile anuntate inainte de alegeri vor fi puse in practica, costul suplimentar, in perioada 2017-2020, va fi de 5,5% din PIB. Aceasta estimare nu ia in calcul efectele de runda a doua, care sunt incluse doar pentru 2017. Nu le-am introdus pentru ca nu avem toate datele. Le vom include dupa ce vom afla care sunt toate efectele", a spus reprezentantul FMI.Reza Baqir a declarat ca din estimarile preliminare, impactul majorarilor salariale, pentru perioada 2017-2020, este de 2,1% din PIB. "Vorbim despre un impact net, deoarece cheluielile guvernului vor fi mai mari de 2,1%, dar o parte din salarii vor fi impozitate mai mult", a precizat reprezentantul FMI."Daca ne uitam pe perioada ultimilor sapte ani de evolutii economice, principalul mesaj pe care vrem sa il transmitem este acela ca Romania si-a consolidat economia in mod semnificativ dupa criza financiara globala, iar indicatorii macroeconomici se compara cu cei ai altor tari. Cu toate acestea, reducerile succesive de impozite si taxe, majorarile salariale, ce depasesc cresterile de productivitate si investitiile publice de calitate de volum redus incep sa ameninte aceste realizari si restrang cresterea potentiala", a spus Baqir.Conform acestuia, se impune reorientarea politicilor dinspre stimularea consumului catre sprijinirea investitiilor."Pentru 2017, daca nu se iau alte masuri, deficitul bugetar va atinge 3,7% din PIB. Problema este ca in 2018, acesta va atinge 3,9% din PIB. Insa estimarile pe 2018 se vor modifica dupa ce se vor purta discutii pe bugetul de anul viitor. Cresterea deficitului bugetar este cel mai mare din Europa", a declarat vineri, reprezentantul FMI, Reza Baqir.Acesta a precizat ca, pentru reducerea deficitului bugetar este necesara cresterea eficientizarii cheltuielilor, utilizarea fondurilor UE si accelerarea reformarii ANAF pentru o mai buna colectare la buget.Reprezentantul FMI a dar exemplul nivelului foarte scazut al colectarii TVA, Romania pozitionandu-se pe ultimele locuri in Europa.Reza Baqir a spus ca diferentele dintre proiectiile FMI si cele ale guvernului Romaniei difera deoarece "premisele de calcul ale bugetului sunt diferite", existand diferente si in ceea ce priveste veniturile.Reza Baqir a precizat ca nu exista nici o solicitare din partea Romaniei pentru incheierea unui nou acord cu FMI si ca nici nu a fost angajata vreo discutie in acest sens, in intalnirile avute in aceste zile cu oficialii romani.