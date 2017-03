Isi mai aduce cineva aminte de preturile de dinainte de 1989?

Aud sau citesc destul de des opinii potrivit carora se traia mai bine inainte de 1989, scrie Dan Popa pe blogul hymerion.ro . Intuiam ca asemenea opinii sunt profund viciate, dar nu aveam datele exacte pentru a le putea interpreta. Cifre riguroase sunt dificil de gasit pana si la Statistica. Dar am facut o solicitare si azi am scos (e drept, in format print), preturile la vreo 200 de articole din perioada 1950-1970. Cele din anii 80-89 sunt foarte foarte greu de gasit, asa ca m-am multumit cu ce am primit.De aici incolo incep discutiile si interpretarile.Datele transmise de INS le voi transfera in fisier digital si le voi pune tuturor la dispozitie, dar cel mai devreme saptamana viitoare.As avea de facut o mentiune, legata de chirii. Statistica vremii calcula doua tipuri de chirii: una pentru cei cu salariu de pana in 1600 de lei si alta entru cei cu salariul peste 1601 lei. Ambele vizau chiria platita pentru un apartament de doua camere, dotat cu baie, bucatarie, incalzire centrala, avand circa 30 mp spatiu efectiv locuibil, aflat in constructii noi, locuit de o familie compusa din 3 persoane.De asemenea, pana in 1967, hotelurile aveau doua tarife medii: pentru cele cu incalzire si cele pentru camere fara incalzire). Dupa 1967, preturile s-au unificat.De asemenea, rog a se tine seama ca cifrele de mai sus sunt mediile nationale pentru un an. Ele pot varia geografic (vor fi fiind hoteluri in zone nu foarte turistice care sa aiba preturi mai mici decat cele din Bucuresti de pilda) sau chiar in cursul unui an. Discutam deci de medii, dar datele sunt obtinute de la Institutul National de Statistica, asa ca nu prea pot fi puse la indoiala.Ce constatam, foarte pe scurt? Ca in 1952, lucrai 3 luni pentru o bicicleta productie interna. In 1970, din banii facuti intr-o luna, iti luai doua biciclete.Mai sus aveti o imparteala directa: cata paine iti puteai lua dintr-un salariu, cat lapte , cate luni de chirie samd.Daca luati salariu mediu net din ianuarie 2017 (2300 de lei) comunicat de INS si faceti voi insiva asemenea "imparteli", o sa vedeti ca in prezent se traieste mai bine. Eu am facut de pilda calcule pentru preturile medii la hotelurile actuale de 3 stele (echivalentul a celor de categoria I pe vremea cealalta) si mi-a dat cu plus pentru traiul de acum. Sau luati chiriile, ca acolo treaba pare si mai evidenta. Asta ca sa nu mai discutam de faptul ca initiativa privata lipsea masiv, ca libertatea nu exista, ca era imposibil sa iti iei buletinul si sa hoinaresti prin ce tara europeana vrei samd. Nu spune nimeni ca atunci cand ceva se castiga nu exista costuri, dar pe cifre, stam mai bine, zic.