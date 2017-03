Nivelul restantelor la furnizori se mentine de ani de zile in intervalul 56-57 miliarde de lei, nivel record (analiza Keysfin)

CELE MAI RISCANTE DOMENII

Dincolo de evolutia pozitiva a economiei, de macroindicatorii confirmati de Statistica, in economia reala firmele se lovesc de blocaj financiar, intarzieri la plata s.a.m.d. Nivelul platilor restante la furnizori, arata o analiza KeysFin, se mentine de ani de zile in intervalul 56-57 miliarde de lei, nivel record. In 2016, adauga analistii Keysfin, in ciuda masurilor de relaxare fiscala si a cresterii economice, nivelul platilor restante nu coboara, semn ca avem de-a face cu un comportament de business, nu cu o conjunctura.Statistica arata ca 76.893 de companii, ceea ce reprezinta 12% din numarul total de firme din Romania, raportau plati restante la furnizori. Semnificativ este ca acestea reprezinta 33% din cifra de afaceri totala din economia romaneasca.Din suma totala a platilor restante, aproape jumatate apartine firmelor cu capital integral romanesc (25,6 mld.lei), urmate de companiile straine (11,95 mld.lei), cele cu capital mixt (7,95 mld.lei) si cele de stat (7,33 mld.lei)Totalul platilor restante in economie, mai mici de 1 an, care include si datoriile la bugetul de stat, a fost, in 2015, de 268,8 miliarde de lei.De ce firmele nu isi platesc la timp facturile, obligatiile financiare?"Avem de-a face cu un comportament inradacinat in economie, de un tip de supravietuire financiara imprimat de provocarile unui sistem economic fluctuant, vaduvit de finantare, cu un capital redus si extrem de sensibil la evolutia cadrului fiscal", spun expertii de la KeysFin."In multe cazuri, in principal in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, sa amani o plata sau mai multe catre furnizori tine de asigurarea financiara pentru continuarea activitatii. Multe firme traiesc din rulajul financiar, depind de fiecare ban pe care il au de incasat sau de platit. Cu cat amana mai mult platile, cu atat reusesc sa isi asigure fondurile necesare continuarii activitatii. Din pacate, s-a ajuns la cazuri extreme, cand platile se fac la 6-8 luni si chiar mai mult", au mai spus analistii KeysFin.Potrivit statisticii KeysFin, cel mai afectat domeniu este comertul, 27.009 firme raportand intarzieri la plata furnizorilor. Urmeaza industria prelucratoare si constructiilor, cu 9134 respectiv 8443 de firme care au raportat astfel de situatii.In top se mai afla sectorul activitatilor profesionale, stiintifice si tehnice (6446 firme), transporturile si depozitarea (4998 societati) si hoteluri si restaurante (4238 firme).Plati restante semnificative se inregistreaza si in agricultura, silvicultura si pescuit, tranzactii imobiliare, servicii administrative si de suport, informatii si comunicatii, activitati de servicii, sanatate si asistenta sociala, activitati de spectacole."Sa deschizi o afacere, de exemplu, in sectorul comertului inseamna, in primul rand, sa te asiguri ca ai un capital de lucru care sa-ti permita sa duci business-ul pe banii tai, sa rezisti, practic, blocajului financiar, intarzierilor la plata. Pe de alta parte, daca vrei sa furnizezi marfuri unor parteneri din acest sector, trebuie sa iei in calcul foarte serios platile restante si consecintele acestora", au mai spus analistii.Daca este sa privim situatia la nivel regional, cele mai indisciplinate companii, din punct de vedere al platilor restante la furnizori, sunt cele din regiunea Bucuresti-Ilfov, cu 24,1 miliarde lei, urmate de cele din Sud-Est (8,6 mld.lei), Sud-Muntenia (4,7 mld.lei), Vest (4,38 mld. lei) si Regiunea Centru (4,1 mld.lei).La polul opus se afla firmele din Nord-Vest (3,85 mld.lei), Nord-Est (3,72 mld.lei) si Sud-Vest Oltenia (2,87 mld.lei)"Statistica reflecta concentrarea economica a Romaniei. Business-ul este mai dezvoltat in jurul Capitalei, in Constanta, Timisoara, Cluj si Prahova, astfel ca si valoarea restantelor plata furnizorilor este mai mare, avand in vedere cifra de afaceri superioara fata de cea inregistrata in Moldova, Oltenia sau Baragan", au explicat expertii.Statisticile KeysFin arata, pe de alta parte, ca cele mai multe probleme la plata furnizorilor le are RADET Bucuresti, compania care ofera agent termic pentru incalzirea si apa calda din Capitala.Compania inregistreaza plati restante de 3,34 miliarde de lei, cat toate firmele din Top 10 la un loc.RADET este urmata de Rompetrol Rafinare, cu 1,67 miliarde lei, Orange Romania cu 948 milioane lei, Interagro cu 804 milioane lei, Relad International cu 686 milioane lei, Grup Servicii Petroliere cu 619 milioane lei, CFR Marfa cu 490 milioane lei, Electrocentrale Bucuresti cu 474 milioane lei, Confort SA cu 464 milioane lei si Key Safety Systems cu 453 milioane lei."Increderea in relatiile de afaceri ramane inca la un nivel redus, iar intarzierile la plata reflecta pe de o parte problemele financiare cu care se confrunta firmele, dar mai ales masurile de protectie pe care acestea si le iau pentru a nu intra in blocaj financiar", spun cei de la KeysFin.Potrivit analistilor, business-ul reprezinta, in aceste conditii, o misiune riscanta in absenta unor informatii concrete privind partenerii cu care faci afaceri."Sa stii in ce situatie financiara se afla firma cu care lucrezi, cum sta cu datoriile, daca are incidente de plata, procese comerciale, datorii la stat, daca au intervenit modificari in actionariat/adminstrator sau daca este in pericol de insolventa - sunt date care te pot ajuta sa iei o decizie optima atunci cand vine vorba de valoarea contactului, cata marfa ii pui la dispozitie, ce servicii poti sa ii prestezi, sa ai siguranta ca iti vei primi banii", afirma expertii KeysFin, care au dezvoltat un serviciu de monitorizare in acest sens."Concluzia este ca, indiferent de dimensiunea business-ului, istoricul, situatia acesteia, astfel de informatii sunt esentiale pentru a creiona o evaluare care sa includa atat aspectele pozitive cat si cele cu potential negativ in relatia cu partenerul de afaceri. Pe baza acestui raport, departamentele financiare, managerii in principal, isi pot dimensiona contractele, asteptarile si masurile de prevenire pentru a exploata potentialul de dezvoltare dar si pe cel de risc", au mai spus analistii de la KeysFin.Informatiile din materialul de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.