Leul ramane in jurul nivelului de 4.56 unitati in fata euro. Monedele Europei emergente reduc castigurile recente in fata euro

"Monedele Europei emergente au redus castigurile recente in fata euro luni dimineata. Leul a slabit atingand pana la 4.5630/EUR tranzactionanadu-se in jurul pranzului sub 4.5600/EUR", scrie economistii Piraeus Bank, intr-un raport destinat investitorilor.Mediile cursului leului in fata principalelor valute afisate de BNR luni au fost de 4.24 lei/usd, 4.25 lei/chf si de 4.56 lei pentru un euro. Indicele dolarului (urmarind evolutia USD fata de alte monede majore) a fost afectat de mesajul G20 care a fost bland cu intentiile americane de introducere a unor masuri protectioniste. Euro a urcat fata de dolar pana la USD 1.0777/EUR in cursul diminetii revenind in apropiere de USD 1.0750/EUR in momentul redactarii, mai scriu economisrii Piraeus Bank.O fila de calendar saraca in anunturi de date economice va permite investitorilor azi sa se concentreze pe estimarea riscurilor politice cum ar fi apropierea alegerilor din Franta sau atitudinea destul de permisiva fata de planurile SUA de a introduce masuri protectioniste in comert, atitudine ce razbate din comunicatul emis de G20.PIATA TITLURILORMinisterul Finantelor planuieste sa vanda luni trei sute de milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate reziduala de zece ani. Ne asteptam ca randamentul maxim acceptat sa se situeze in apropierea nivelului 4.05%.METALE PRETIOASEPreturile metalelor pretioase au crescut luni dimineata sustinute de slabiciunea dolarului fata de celelalte monede majore. Aurul a atins un maxim al ultimelor doua saptamani la 1,235.50 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 17.40 dolari pe uncie, platina s-a apropiat de nivelul de 965.00 dolari pe uncie, iar paladiul a depasit 770.00 dolari pe uncie.