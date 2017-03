Circa 70% dintre directorii financiari romani estimeaza venituri in crestere in urmatorul an (studiu)

Majoritatea directorilor financiari din Romania estimeaza o crestere a PIB de peste 2,6% in 2017

Dupa un an 2016 cu cresteri accelerate si o rata scazuta a somajului, directorii financiari din Romania privesc cu incredere la anul care vine, potrivit celei de a opta editii a CFO Survey (vezi in atasament studiul integral). Astfel, 70% dintre directorii financiari romani participanti la studiul Deloitte estimeaza venituri in crestere in urmatorul an si aproape jumatate estimeaza o crestere PIB de peste 2,6%, ceea ce ii pozitioneaza drept cei mai optimisti din regiune. "Cu cea mai mare rata de crestere din Europa in 2016, Romania vine dupa o perioada de stabilitate si prosperitate care anul trecut a atins varful. Cu toate acestea, operam intr-un climat dificil, cu multi factori de risc, care pot sa incetineasca economia Romaniei", explica Ahmed Hassan, country managing partner Deloitte Romania.Evenimente externe precum Brexit au generat sentimente contradictorii, astfel ca jumatate dintre directorii financiari romani intervievati in cadrul CFO Survey anticipeaza efecte negative asupra afacerilor pe care le conduc, iar 39% ca avand un impact pozitiv, in special datorita cresterii ratei retentiei pe piata locala. 63% dintre directorii financiari considera ca actualul climat de business are un grad firesc de incertitudine."Directorii financiari locali sunt mai degraba interesati de mentinerea performantelor operationale actuale decat dispusi sa isi asume activitati riscante, tendinta care ne asteptam sa continue", a mai spus Hassan.Principalele arii care ii preocupa pe directorii financiari din Romania sunt lipsa personalului calificat si presiunea pietei asupra scaderii preturilor pentru bunuri sau servicii.Potrivit studiului, directorii financiari romani sunt mai precauti si reticenti in asumarea riscurilor, intrucat 70% dintre ei considera ca nu este momentul sa-si incarce bilanturile contabile cu riscuri suplimentare. De asemenea, 74% dintre directorii financiari considera controlul asupra costurilor drept o prioritate pentru business, iar 42,2% cred ca scaderea cheltuielilor directe si indirecte este importanta.ale Deloitte CFO Survey in Romania:A opta editie a CFO Survey cuprinde opiniile a aproape 600 de directori financiari din 12 tari din Europa Centrala: Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina. Chestionarul anual inregistreaza gandirea si actiunile directorilor financiari reprezentand cele mai influente companii din Europa de Est. Studiul are in vedere preocuparile directorilor financiari din cinci arii majore: climatul de afaceri, prioritatile companiilor, prioritati financiare, rolul directorului financiar.