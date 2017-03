Cine a fost bancherul David Rockefeller, decedat la 101 ani? Fondator al Trilateralei, anticomunist convins si un vizionar in banking, dar ajutat si de conexiunile familiei. A avut 6 transplanturi de inima si doua de rinichi

Cariera de bancher- de la assistant manager la CEO



A avut parte de doua transplanturi de rinichi (1988 si 2004) si de sase transplanturi de inima, ultimul la 99 de ani

Unicul fiu al lui John D. Rockefeller (considerat mai bogat om al tuturor timpurilor, detinand circa 200 de miliarde de dolari), David a mai avut patru frati, dar care s-au stins din viata inca de tineri. Este fondatorul celebrei Comisii Trilaterale si invitat de onoare inca de la prima intrunire a misteriosului grup Bildenberg, considerat de unii un adevarat Guvern mondial "din umbra". Prieten si coleg de facultate cu John F. Kennedy, David Rockefeller a fost timp de cativa ani iubitul surorii celebrului presedinte american. Cu un simt al afacerilor iesit din comun, David Rockefeller a unit "Banco Rockefeller" cu "Chase National Bank" si a deschis primele birouri ale unei banci americane in Rusia si China.Dupa absolvirea Universitatii Harvard (1936), David a urmat un an la London School of Economics si apoi isi da doctoratul in 1940, la Universitatea din Chicago, infiintata dealtfel de familia Rockefeller in 1889. Dupa obtinerea doctoratului se angajeaza ca secretar la Primaria New York, pe un salariu simbolic de un dolar pe an, dar nu lucreaza decat doi ani, dupa care se inroleaza in armata, in cadrul serviilor militare de informatii. Beneficiind de conexiunile familiei si stapanind excelent limba franceza, David ajunde in scurt timp atasat militar la Ambasada SUA de la Paris.Dupa terminarea razboiului, David intra in afacerile de banking ale familiei, dar la inceput intr-un post modest, de assistent manager al unei filiale. Are o idee pe care i-o marturiseste tatalui, iar acesta transforma in realitate: daca s-ar uni "Banco Rockefeller" cu "Chase National Bank" (ultima, asociata pentru mult timp, cu unchii sai, Abby si Winthrop Aldrich, fratii mamei), s-ar naste o institutie financiara mult mai puternica. David ajunge in 1960 presedintele noii institutii bancare. Timp de 20 de ani conduce banca familiei cu o mana de fier, dar si cu un extraordinar talent in a-si motiva angajatii.Pentru a da o greutate si mai mare bancii private, ii construieste un sediu impozant (60 de etaje plus cinci etaje subterane) chiar vis-a vis de sediul FED New York.Tot meritul lui David Rockefeller este si faptul ca banca sa a devenit banca principala a Natiunilor Unite si unul din principalii parteneri ai bancii Mondiale, atunci cand putine erau bancile care se aruncau in a sprijini noi institutii mondiale. Intuind posibilitatile si mai ales vevoile pietelor estice, David Rockefeller deschide primele sucursale ale unei banci americane in Rusia (chiar in Piata Karl Marx, de langa Kremlin) si China.A propos de Banca Mondiala: trei presedinti- John J. McCloy, Eugene Black si George Woods -au lucrat anterior la Chase, la fel ca si Paul Volcker, inainte de a deveni presedinte la Fed. Relatia luiVolcker cu Rockefeller a fost atat de buna, astfel incat a renuntat la functia de la Fed, pentru a lucra la Rockefeller Group, Inc., uriasul holding al celebrei familii.La Pocantico, proprietatea familiei intinsa pe 3.400 acri, unde a copilarit dar si acolo unde si-a si gasit sfarsitul, David Rockefeller isi avea cartierul general. Pe la Pocantico au trecut sefi ai FMI, ai Bancii Mondiale, regi si presedinti, pentru intrevederi formale sau discrete. In 1986, Ronald Reagan declara ca doar acasa la el se simte atat de bine ca la resedinta lui David Rockefeller.In 2002 si-a publicat memoriile, fiind primul din cele sase generatii ale clanului Rockefeller care si-a scris autobiografia. E drept ca pentru acest demers a avut nevoie de zece ani ! El povesteste, printre altele, cum a activat in serviciile secrete militare in timpul celui de-al doilea razboi mondial, dezvoltandu-si "abilitatea de a construi o retea de surse de informare si de influenta". Insa pasajul cel mai interesant din autobiografie se gaseste la pagina 405. Rockefeller admite aici ca face parte dintr-o conspiratie secreta internationala, care are ca scop globalizarea. "Timp de mai bine de un secol, extremisti ideologici apartinand intregului spectru politic s-au folosit de ocazia unor incidente mediatizate pentru a ataca familia Rockefeller si a pretinde ca aceasta are o exagerata influenta asupra institutiilor politice si economice americane. Unii dintre ei cred chiar ca facem parte dintr-o conspiratie secreta care lucreaza impotriva intereselor Americii. Ne caracterizeaza pe mine si familia mea ca fiind internationalisti care conspira la crearea unei structuri politice si economice unice globale, o noua lume, daca vreti. Da, asa este, pledam pentru globalizare".In primavara anului 2015 David Rockefeller, a suferit al saselea transplant de inima la varsta de 99 de ani, la aproape 40 de ani de la primul, realizat dupa un dramatic accident de masina in urma caruia a suferit un stop cardiac. Dupa o saptamana de la operatie a reinceput sa faca jogging. Mai suferise si doua transplanturi de rinichi, in anii 1988 si 2004.Dupa ultimul transplant de cord, magnatul afirma ca "De fiecare data cand primesc o inima noua, e ca si cum un nou suflu de viata se raspandeste in corpul meu. Ma simt energizat si viu".