Barometrul Industrial: ​​Industria si-a revenit in februarie, dupa patru luni de declin

COMENZILE NOI au crescut si ele, dar se afla sub media ultimelor 28 de luni.



COMENZILE NEEXECUTATE arata o usoara scadere in februarie, dar fluctuatia e nesemnificativa pentru ca la opt din zece firme volumul comenzilor neexecutate se afla in echilibru (nu scade si nu creste). Echilibrul inseamna ca cererea este la nivelul capacitatii de executie.



TIMPUL IN CARE LIVREAZA FURNIZORII a ramas constant

NUMARUL ANGAJATILOR a crescut putin in februarie, fata de ianuarie. Dar procentul firmelor care au facut angajari a fost egal cu procentul celor care au renuntat la o parte din angajati.

STOCURILE au ramas in continuare in zona de contractie, sub 50 de puncte. Comenzile noi si volumul productiei nu au reusit inca sa reumple stocurile firmelor.



COMENZILE PENTRU EXPORT au crescut in februarie atingand nivelul cel mai inalt din ultimele 4 luni.



IMPORTURILE de materii prime au revenit pe crestere, odata cu marirea cererii interne si externe

CHELTUIELILE DE CAPITAL au fost in ianuarie si in februarie la nivelul cel mai coborat din ultimele 28 de luni. Scaderea sau stagnarea cheltuielilor pentru capacitati noi, echipamente si alte active care pot duce la crestere economica semnaleaza un nivel redus de incredere a managerilor.



COSTURILE DE PRODUCTIE au crescut trei luni la rand, din decembrie pana in februarie inclusiv si se afla acum mult peste media costurilor din ultimele 28 de luni. Cresterea prelungita a costurilor transmite semnale de inflatie.



PRETURILE incasate de firme au crescut in februarie fata de ianuarie si fata de media preturilor din 2015-2016, dar cresterea a fost mai slaba decat avansul costurilor de productie, ceea ce poate afecta profitul firmelor.



ASTEPTARILE MANAGERILOR PENTRU URMATOARELE 6 LUNI s-au temperat. In februarie a fost prima data in ultimele 8 luni cand indicatorul de optimism, calculat ca medie a sperantelor cumulate privind cererea, productia si incasarile, s-a oprit din crestere si a regresat cu un punct fata de luna ianuarie.



Volumul productiei a crescut pentru prima data dupa patru luni de cadere puternica, arata datele Barometrului Industrial realizat de IRSOP & SNSPA in perioada 15-17 martie. Timp de 60 de zile, decembrie si ianuarie, activitatea din industrie s-a aflat in contractie atingand in ianuarie nivelul cel mai coborat din ultimele 28 de luni (35 de puncte). Dar in februarie, activitatea a crescut la 53 de puncte, iar industria a intrat in marginea de jos a zonei de expansiune (peste 50 de puncte).In concluzie, industria pare ca si-a revenit in februarie, inregistrand cresteri la 60% din indicatorii masurati de Barometru. Dar deocamdata, nici intensitatea, nici directiile schimbarii din februarie nu sugereaza o crestere durabila.Barometrul este realizat pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajaţi din România, care generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Datele au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor în intervalul 15-17 martie 2017.