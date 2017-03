Campionatul restantierilor, faza pe tari: Polonezii sunt campionii la chirii, spaniolii la creditele ipotecare, iar italienii la utilitati (studiu)

Atunci cand vine vorba de intarzieri la plata chiriilor, polonezii inregistreaza cel mai ridicat procentaj: 29%, in timp ce doar 6% dintre romani au intarzieri la plata chiriilor, arata rezultatele unui studiu facut de Grupul Kruk in cele 7 tari unde compania desfasoara operatiuni: Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Germania, Italia si Spania. In ceea ce priveste creditele ipotecare, spaniolii se afla pe primul loc cu un procentaj de 29%, in timp ce respondentii din celelalte sase tari participante la studiu, inregistreaza intarzieri cu un procentaj intre 2% (Polonia) si 17% (Germania). In cazul Romaniei, ponderea celor care intarzie la plata unui imprumut ipotecar este de 10%.Romanii si germanii sunt campionii intarzierilor la credite , altele decat cele ipotecare, mai arata datele studiului. Circa unul din trei romani si unul din trei germani intarzie la plata acestor imprumuturi.In cazul intarzierile la plata utilitatilor (gaz si electricitate), 35% dintre romani au raspuns ca au intarzieri la plata acestor utilitati, comparabil cu rezultatele inregistrate de catre respondentii italieni (38%). Opusul acestor rezultate este prezentat de catre Republica Ceha (8%) si Germania, cu 14%.Polonezii, in proportie de 27% si romanii, cu un procentaj de 22%, inregistreaza intarzieri la plata facturilor de telefonie mobila, in timp ce doar 8% dintre germani au inregistrat intarzieri ale acestor plati.Cercetarea realizata in perioada 19-26 Octombrie 2016 a avut ca scop aflarea opiniilor si atitudinilor locuitorilor diferitelor tari referitoare la finante, produsele de credit si probleme legate de datorii. Studiul este reprezentativ la nivel national pentru Romania,potrivit reprezentantilor Kruk.