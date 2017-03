Leul, inca o sedinta de usoara depreciere in fata euro, dar in castig in raport cu francul elvetian si dolarul american

Euro a crescut fata de dolar marti dimineata la USD 1.0792/EUR, intarit de prestatia buna din infruntarea televizata de ieri dintre candidatii la presedintie din Franta a candidatului care sustine ramanerea in UE Monedele Europei emergente s-au tranzactionat diferit fata de euro in aceasta dimineata. Leul continua sa ramana in preajma nivelului de 4.5600/EUR tranzactionandu-se in momentul redactarii la 4.5608/EUR. Dealtfel BNR a afisat marti la pranz un curs de 4.22 lei pentru un dolar SUA, 4.24 lei/chf si de 4.563/euro.Patru din cei doisprezece presedinti ai bancilor regionale ale Federal Reserve (New York, Kansas City, Cleveland si Boston) vor tine mart discursuri sau vor da publicitatii declaratii in cadrul unor evenimente diferite. Aceasta ofera investitorilor o oportunitate sa constate cat de ferma este intentia Fed de a creste de trei ori ratele dobanzii in acest an. Presedintele Chicago Fed a sustinut deja ieri varianta celor trei cresteri punand in discutie doar amplitudinile celor doua ramase care vor depinde de politica fiscala, scriu economistii Piraeus Bank intr-un raport furnizat marti.PIATA TITLURILORMinisterul Finantelor a vandut luni trei sute douazeci si sapte de milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate reziduala de zece ani acceptand un randament maxim de 4.06% si un randament mediu de 4.03%. Cererea a depasit de 1.7 ori oferta (ceea ce nu este foarte rau pentru o obligatiune din segmentul lung al curbei randamentelor) ceea ce a permis si o depasire usoara a tintei de trei sute milioane lei in vreme ce randamentele au ramas aproape de asteptarile noastre.METALE PRETIOASEPreturile metalelor pretioase s-au mentinut marti dimineata in pofida discutiilor privind ritmul cresterilor de rate ale Fed. Aurul a testat nivelul 1,226.32 dolari pe uncie intorcandu-se apoi la 1,232.00 dolari pe uncie, argintul este cotat cu putin sub 17.40 dolari pe uncie, platina a ramas aproape de nivelul de 963.00 dolari pe uncie, iar paladiul a depasit 780.00 dolari pe uncie.