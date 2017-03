Fuziunile si achizitiile din 2016 au urcat pana la 3,6 miliarde de Euro, arata o analiza a PwC Romania

Piata de fuziuni si achizitii va creste si in 2017, iar sectoare precum cel medical, industrial si al bunurilor de larg consum vor continua sa se consolideze si sa atraga noi investitii, sunt de parere specialistii din echipa integrata de Tranzactii a PwC Romania. Valoarea totala a fuziunilor si achizitiilor din Romania a crescut cu 17% in 2016 fata de anul anterior, depasind 3,6 miliarde de Euro, arata o analiza efectuata de expertii PwC. Acestia mai spun ca Romania ar putea beneficia si de tendinta de relocare catre Europa de Est din partea unor grupuri ce au dezvoltat capacitati de productie in Asia."La nivel local, exista un interes tot mai mare pentru tranzactii, pe fondul continuarii unor procese de consolidare incepute in anii trecuti. Se resimte o anumita efervescenta in piata locala, se poarta multe negocieri si discutii, sunt mai multe tranzactii initiate, atat de catre vanzatori, cat si de cumparatori. Observam un numar tot mai mare de antreprenori interesati de perspectiva unui proces de vanzare, care ii ajuta sa primeasca si o indicatie referitoare la valoarea de piata a afacerii lor, desi nu toate discutiile se concretizeaza in tranzactii efective", a declarat Cornelia Bumbacea, Liderul Departamentului de Tranzactii, PwC Romania."Pentru ca Romania sa se bucure de o crestere economica sustenabila este necesara incurajarea mediului de afaceri printr-o viziune fiscala pe termen lung, care sa stimuleze investitiile. Aceasta si in contextul in care aspectele fiscale au o importanta crescanda pentru managementul companiilor, iar tratamentul anumitor spete si riscuri fiscale poate conduce chiar la esecul unor tranzactii. Proiectele strategice de tip M&A, care presupun un angajament pe termen lung, pot fi incurajate printr-o imbunatatire a predictibilitatii si coerentei politicii fiscale", a declarat Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania si Europa de Sud-Est."Ramanem optimisti in legatura cu perspectivele de dezvoltare ale pietei locale de fuziuni si achizitii pe termen mediu si lung. Conform analizei PwC, in anul 2016 au fost anuntate 140 de tranzactii cu o valoare totala de 3,6 miliarde de Euro. Este de remarcat totodata o aparenta necorelare cu piata globala, care a inregistrat o usoara scadere in acelasi interval. Aceasta si pentru ca valoarea pietei la nivel local a fost influentata puternic anul trecut de un numar mic de tranzactii cu o valoare substantiala. O alta explicatie ar fi cresterea competitivitatii si atractivitatii economiei romanesti in contextul geo-politic regional" a spus Anda Rojanschi, Partener D&B David si Baias, coordonator al echipei de consultanta fiscala si juridica in Tranzactii."Desi sunt destul de izolate cazurile in care antreprenorii romani au ales calea dezvoltarii prin achizitii a afacerilor pe care le detin, limitele cresterii organice, nevoia de dezvoltare rapida dublata de presiunea competitiei, imping din ce in ce mai mult companiile romanesti spre o dezvoltare prin achizitii. O astfel de abordare presupune, printre altele, identificarea unor tinte de achizitie, evaluarea compatibilitatii de integrare, analiza diagnostic, determinarea valorii, derularea procesului de achizitie si in cele din urma a procesului de integrare efectiva. Aceasta tendinta a pietei va impune antreprenorilor romani angajarea unor expertize tehnice din ce in ce mai complexe.", a subliniat George Ureche, Senior Manager in cadrul departamentului de Tranzactii al PwC Romania."Observam cresterea numarului investitorilor financiari (fonduri de private equity) care devin interesati de piata din Romania, orientandu-se in principal catre afacerile care au demonstrat potential de dezvoltare sustenabila, au o echipa competenta de management si pozitii consolidate pe piata in care activeaza. Valoarea pietei de tranzactii si atractivitatea companiilor vor creste si ca urmare a stabilizarii performantelor financiare ale acelor business-uri care sunt susceptibile a face obiectul unei tranzactii, dar si pe fondul cresterii nivelului de incredere si predictibilitatii perspectivelor de dezvoltare pentru urmatorii 5-10 ani", a declarat Dragos Atanasiu, Senior Manager in cadrul departamentului de Tranzactii al PwC Romania.PwC a furnizat asistenta fie la cumparare, fie la vanzare in mai multe tranzactii din piata: cea prin care Regina Maria a cumparat spitalul Ponderas, Oresa Ventures a cumparat La Fantana, Mid Europa Partners a cumparat Profi, Logo a cumparat TotalSoft, iar Enterprise Investors a cumparat Noriel.