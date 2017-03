Brexit Gigantii financiari ai lumii pregatesc mutarea a zeci de mii de bancheri din Londra, impreuna cu active ale clientilor de 1.800 miliarde de dolari. Marii castigatori par a fi Dublin si Frankfurt

Bank of America Corp., Standard Chartered Plc si Barclays Plc iau in considerare capitala Irlandei ca baza a operatiunilor din UE pentru a continuarea accesului la piata unica, au spus persoane care cunosc planurile lor, dar care au cerut sa ramana anonime.Goldman Sachs Group Inc. si Citigroup Inc. sunt printre bancile care iau in considerare Frankfurt, potrivit altor surse.In conditiile in care bancile se asteapta tot mai mult la un asa-numit hard-Brexit - pierderea dreptului de a oferi servicii liber in UE din Londra - sefii lor vor sa aiba cartiere generale pregatite si operationale in blocul comunitar ianinte de plecarea Regatului Unit din 2019.este o alegere naturala, tinand cont de faptul ca are un ecosistem financiar in care exista Deutsche Bank, Banca Centrala Europeana si autoritatea germana de reglementare BaFin.Pe cealalta parte,are legi si regulamente similare cu cele din Regatul Unit si este singurul hub din UE in care se vorbeste engleza in afara de Marea Britanie.Theresa May va inainta actele pentru divortul de UE pe 29 martie, incepand doi ani de negocieti complexe in care nevoia Regatului pentru o intelegere comeciala se va confrunta cu opinia UE ca Marea Britanie nu trebuie sa obtina beneficii in urma Brexitului.Londra ar putea pierde 10.000 de slujbe din banci si 20.000 de locuri de munca din sectorul serviciilor financiare in conditiile in care clientii vor muta active de 1.800 de miliarde de euro din UK dupa Brexit, potrivit think-tank-ului Bruegel.Alte estimari variaza, spune Bloomebrg, care a studiat ce vrea sa faca fiecare banca majora.Bank of America vede Dublinul drept destinatia noului hub din UE daca Regatul Unit pierde accesul la piata unica. Banca va muta probabil unele posturi in alte orase din Uniunea Europeana, printre care Frankfurt, Madrid, Luxemburg si Amsterdam."Structura entitatii legale trebuie facuta corect pentru a opera in doua climate diferite: unul in interiorul UK si unul in afara. Deja avem o mare parte a structurii. Apoi trebuie sa incepem sa ne gandim la locatii", spunea in ianuarie, la Davos, presedintele bancii, Brian Moynihan.Gigantul de pe Wall Street ia in considerare stabilirea hub-ului sau comunitar in Frankfurt si ar putea muta pana la 1.000 de angajati, inclusiv brokeri si manageri."Suntem pe cale sa mutam si mai multe dintre activitatile noastre globale (…) are tot mai mult sens sa operam acele lucruri din afara Regatului Unit", a spus directorul executiv, Lloyd Blankfein.JPMorgan Chase & Co. a testat piata pentru spatii de birouri atat in Dublin cat si in Frankfurt, au declarat persoane familiaere situatiei. Inainte de referendum, CEO-ul Jamie Dimon spunea ca pana la 4.000 dintre cei 16.000 de angajati din Marea Brtianie ar putea fi mutati pe continent."Se pare ca se vor muta mai multe job-uri decat ne doream", a spus insa in ianuarie anul acesta Dimon.Axel Weber, presedintele Consiliului de administratie a spus luna aceasta ca banca va decide daca va muta pana la 1.500 din cei 5.000 de angajati din sectorul de investment banking din UK la scurt timp dupa declansarea Brexitului."Da, vom trebui sa mutam bancheri - avem un sediu, avem o operatiune bine stabilita in Spania. Inca dispunem de o flexibilitate in privinta locului in care vom merge, dar cu siguranta va trebui sa ne mutam”, a spus Andrea Orcel, seful bancii de investitii UBS Group AG.Directorul executiv al HSBC Holdings, Stuart Gulliver, a spus in ianuarie ca o parte din personal - care genereaza circa 20% din veniturile de investment banking din Londra - va trebui sa se mute la Paris, unde a cumparat o banca comercial franceza in urma cu peste un deceniu."Activitatile aflate sub legislatia UE se vor muta", a adaugat Gulliver, care inainte de referendum spunea ca Brexitul va duce la mutarea a circa 1.000 de angajati din 5.000.Banca britanica a decis ca Dublinul va fi principalul sau hub din interiorul UE, potrivit unor persoane apropiate situatiei. Directorul executiv Jes Staley a folosit un alt ton fata de alti sefi de banci, spunand la Davos ca ar fi "foarte dificil” sa se desparta de un centru financiar precum Londra.Daca este nevoie, Barcalys ar putea reloca filiala din Frankfurt la subsidiara din Irlanda, a spus el.Banca a abordat oficiali irlandezi privind stabilirea bazei sale din UE la Dublin, conform unor surse apropiate discutiilor. Decizia finala nu a fost luata inca, iar compania negociaza si cu reglementatorii din Germania in privinta variantei Frankfurt.Citigroup evalueaza variante pentru o parte a afacerii din Londra, printre care Irlanda, Spania, Italia, Germania, Franta si Olanda, a spus in ianuarie directorul executiv pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, Jim Cowles.Potrivit acestuia, banca va lua o decizie definitiva pana la sfarsitul primului semestru al anului. Potrivit Bloomebrg, Citigroup ar fi in discutii cu privind mutarea unor activitati cu produse derivate la Frankfurt si cu BCE si reglementatori din tari UE -inclusiv Irlanda - privind relocarea altor operatiuni.Morgan Stanley testeaza piata spatiilor de birouri in Frankfurt si Dublin pentru centrul lor din UE, potrivit unor surse. Banca va muta in prima faza circa 300 de persoane in unul dintre aceste orase.Inainte de referendum, informatiile erau ca banca ar putea muta circa 1.000 din cei 6.000 de angajati din regatul Unit.