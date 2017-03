Desi negase vehement intentia de a-l demite pe seful Antifraudei, premierul Grindeanu a operat miercuri seara inlocuirea lui Voinescu

Premierul Grindeanu l-a demis miercuri seara pe seful Directiei Generale Antifrauda, Petre Dragos Voinescu, decizia fiind deja publicata in Monitorul Oficial, dupa ce la aparitia zvonului ca se intentioneaza demiterea lui Voinescu, premierul anegat cu vehementa. Locul lui Voinescu a fost luat de Marin-Marius Florea, 41 de ani. Florea lucrează în sistemul finanţelor publice din 1998, ocupând diferite funcţii în cadrul Direcţiei de Control Fiscal a Ministerului de Finanţe, Direcţiei Antifraudă a ANAF şi, înainte de a fi numit la Giurgiu, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov, unde a ocupat postul de director de Activitate de Inspecţie Fiscală Noul sef al Antifraudei este căsătorit şi are doi copii.Adresa Agentiei Nationale de Administrate Fiscala in baza careia a fost operata inlocuirea lui Voinescu a fost inregistrata in 7 martie la Secretariatul General al Guvemului, cu nr. 20/4.351/M.B. . O saptamana mai tarziu, in 15 martie, premierul Sorin Grindeanu a infirmat informaţiile referitoare la o decizie a sa de schimbare din funcţie a şefului Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din ANAF, precizând că acestea sunt „false”.Nu am semnat niciun ordin de schimbare din funcţie a şefului Direcţiei Antifraudă. Infirm, este o informaţie falsă. Ştiu sigur că nu am în mapă un astfel de document. Am avut diverse discuţii cu conducerea ANAF, aştept propuneri de îmbunătăţire a activităţii instituţiei. Dacă preşedintele ANAF consideră că activitatea poate fi mai bună sub conducerea altor manageri, primesc sugestii şi în acest sens”, declara atunci pentru Mediafax premierul Sorin Grindeanu.In presa aparusera initial zvonuri potrivit carora membrii coalitiei de guvernare il aveau in vedere in locul lui Voinescu pe sibianul Gabriel Gheorghe, postul aparţinând ALDE. Acesta candidase la Senat pe lista depusă de organizaţia ALDE Sibiu. Gheorghe confirmase ca “au fost discuţii”, dar că nu poate confirma numirea sa la conducerea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală până nu este publicată în Monitorul Oficial şi că “lucrurile se pot schimba”. In cele din urma, Grindeanu l-a preferat pe Marin-Marius Florea.Schimbarea sefului Antifraudei vine pe colectarii foarte scazute a taxelor la buget.