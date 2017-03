3 propuneri de reformare a invatamantului tehnic si profesional privat

Revizuirea rapida a metodologiei de stabilire a cifrelor de scolarizare pentru invatamantul tehnic si profesional.

Modificarea metodologiei de evaluare a insertiei socio-profesionale a absolventilor unitatilor de invatamant tehnic si profesional

Modificarea procedurii de evaluare a unitatilor din invatamantul tehnic si profesional

Revizuirea rapida a modului in care se stabilesc cifrele de scolarizare, schimbarea modului de evaluare a insertiei socio-profesionale a absolventilor si modificarea procedurii de evaluare a unitatilor din invatamantul tehnic si profesional- acestea sunt cele 3 propuneri prin care Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM le propune pentruimplicarea capitalului privat in invatamantul tehnic si profesional. "Pe fondul perpeturarii unui sistem birocractic si insuficient corelat cu cerintele angajatorilor, implicarea capitalului privat in sistemul de invatamant tehnic si profesional se afla la cel mai redus nivel dintre toate formele de invatamant preuniversitar. Astfel, dintre cei 20.716 de elevi inmatriculati in scoli profesionale in anul terminal 2016/2017, doar 422 (2,03%) provin din sistemul de educatie privat, in timp ce doar 405 (0,72%) din cei 55.560 absolventi ai liceelor tehnologice din Romania sunt inmatriculati in unitati de invatamant private", arata reprezentantii PIAROM.Investitorii romani sustin orice masura de stimulare a implicarii capitalului privat in invatamantul tehnic si profesional, context in care apreciem ca reglementarea invatamantului dual reprezinta, in mod categoric, un important pas inainte. Pe de alta parte, subliniem ca atragerea angajatorilor in acest sistem de educatie implica, in primul rand, o responsabilitate sporita si o atitudine activa din partea autoritatilor. In acest sens, PIAROM solicita autoritatilor responsabile adoptarea rapida cel putin a urmatoarelor 3 masuri:Precizam ca metodologia actuala, bazata pe centralizarea solicitarilor institutiilor de invatamant, fundamentate pe date mai mult sau mai putin corelate cu realitatea, a generat dezechilibre semnificative in plan regional. Subliniem ca exista judete in care pentru anumite calificari profesionale exista mai multi absolventi in fiecare an decat numarul total de locuri de munca din piata aferente ocupatiilor corespondente. Precizam ca autoritatile dispun de cel mai obiectiv instrument de evaluare a nevoii de forta de munca, dar si a dinamicii acesteia, respectiv aplicatia REVISAL, fara insa ca in prezent datele extrase din aceasta aplicatie sa fie folosite in mod efectiv pentru fundamentarea cifrelor de scolarizare;PIAROM considera ca evaluarea insertiei absolventilor pe piata fortei de munca este singura modalitate de evaluare obiectiva a realismului cifrelor de scolarizare si a calitatii procesului educational. In prezent, astfel de evaluari se realizeaza doar in baza unor chestionari la nivelul unor judete pilot, ceea ce genereaza atat cheltuieli suplimentare pentru autoritati, cat si un nivel ridicat de subiectivitate. Din nou, PIAROM doreste sa aduca in atentie rolul aplicatiei REVISAL, singurul instrument obiectiv care permite o analiza actualizata a pietei fortei de munca. Solicitam autoritatilor competente sa intreprinda masurile necesare pentru completarea aplicatiei REVISAL cu informatiile referitoare la nivelul de calificare profesionala al angajatului, respectiv cu privire la diploma/certificarea in baza careia acesta isi desfasoara activitatea (institutia absolvita, anul absolvirii si calificarea profesionala).Avem in vedere o evaluare a acestor unitati prin prisma gradului in care acestea satisfac cerintele pietei fortei de munca, respectiv prin prisma insertiei socio-profesionale a absolventilor, evaluata in mod obiectiv, dupa cum s-a precizat anterior, prin intermediul aplicatiei REVISAL. Precizam ca PIAROM este prima organizatie neguvernamentala din Romania care a realizat un studiu privind structura fortei de munca din Romania la nivel regional, avand la baza date din REVISAL, furnizate prin amabilitatea Inspectiei Muncii. Studiul releva o serie de tendinte ale evolutiei pietei muncii din Romania, cum ar fi scaderea numarului de salariati incadrati pe posturi cu studii superioare, cresterea ponderii muncii necalificate in total forta de munca sau accentuarea unor dezechilibre regionale in ceea ce priveste distributia specialistilor, fara insa ca structura actuala a datelor din REVISAL sa permita si realizarea unei analize in corelare cu nivelul real de calificare al salariatilor si cu unitatatile de invatamant absolvite."Consideram ca cele 3 masuri enuntate anterior sunt critice pentru o reforma reala a sistemului de invatamant tehnic si profesional si conditioneaza aplicarea cu succes a noilor reglementari privind invatamantul dual. In acelati timp, cresterea acuratetii si completitudinii inregistrarilor din aplicatia REVISAL ar permite o adaptare mult mai buna a sistemului de educatie la cerintele pietei muncii, atat prin definirea de noi calificari profesionale, cat si prin fundamentarea pe o baza reala a cifrelor de scolarizare sau prin utilizarea insertiei absolventilor pe piata fortei de munca drept criteriu de evaluare a unitatilor de invatamant. Nu in ultimul rand, subliniem ca analizele privind structura si tendintele pietei muncii din Romania, bazate pe date extrase din aplicatia REVISAL, ar trebui luate in considerare in proiectarea si implementarea oricarei politici publice cu impact asupra mediului de afaceri si dezvoltarii regionale. Apreciem ca numai printr-o cunoastere si constientizare deplina a realitatilor pietei muncii, inclusiv a corelarii cu structura sistemului de educatie la nivel regional, este posibila o dezvoltare omogena a fortei de munca, corelata cu domeniile de competitivitate si cu prioritatile investitionale ale Romaniei", arata reprezentantii investitorilor romani