Depozitele bancare in lei ale romanilori au urcat la 104,5 miliarde de lei.

Depozitele in lei ale romanilor au crescut in luna februarie cu 1,0%, pana la 104,52 miliarde lei. La 28 februarie 2017, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au inregistrat o crestere de 12,7% (12,4% in termeni reali) fata de 29 februarie 2016, arata datele BNR. Depozitele in lei ale companiilor s-au majorat cu 0,4%, pana la 81,06 miliarde lei. La 28 februarie 2017, depozitele in lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 9,6% (9,4% in termeni reali) fata de 29 februarie 2016.Depozitele in valuta ale rezidentilor gospodarii ale populatiei si persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare), exprimate in lei, au crescut cu 0,3%, pana la nivelul de 86,6 miliarde lei (exprimate in euro, depozitele in valuta au crescut cu 0,1%, pana la 19,17 miliarde euro). Comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, depozitele in valuta ale rezidentilor exprimate in lei au crescut cu 3,2% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor s-au majorat cu 2,1%); depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei exprimate in lei au crescut cu 9,1% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 8,0%), iar depozitele in valuta ale persoanelor juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) exprimate in lei au scazut cu 8,2% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor persoane juridice s-au diminuat cu 9,2%).