Cine este noul sef al Antifraudei, Marin-Marius Florea

Noul vicepresedinte al ANAF, coordonator al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Marin-Marius Florea este licentiat in stiinte economice, specializarea Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice - Bucuresti. De asemenea, detine un Master in Investigarea Fraudelor, urmat la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Drept. .Florea Marin-Marius a avut atributii de coordonare a activitatilor de combatere a evaziunii si fraudei fiscale, in functii precum cea de Director general adjunct/Sef serviciu in cadrul Activitatii de inspectie fiscala de la DGRFP Bucuresti (2015 - 2017) si respectiv Directia de Administrare a Marilor Contribuabili (in 2014). In anul 2013, a ocupat functia de Sef administratie adjunct la DGRFP Bucuresti, activitatea de inspectie fiscala, iar in perioada 1998-2003 a fost inspector, la Directia Generala de Control Fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice.Este casatorit si are doi copii.