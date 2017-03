Congresul anual al Federatiei Europene a bancilor pentru locuinte se va desfasura in noiembrie la Bucuresti. Federatia a luat in discutie saptamana trecuta blocajul din sistemul Bauspar romanesc

In luna noiembrie va avea loc congresul anual al Federatiei Europene a bancilor pentru locuinte, lucrarile acestuia urmans sa aiba loc in Bucuresti, au anuntat la sfarsitul saptamanii trecute reprezentanti ai Federatiei. Vineri s-a incheiat la Bruxelles lucrarile congresului semi-anual al Federatiei, unde s-a discutat si despre blocajul de pe piata Bauspar romaneasca. Oficialii europeni au declarat ca in nicio alta tara nu au intalnit cazuri similare Romaniei, unde in urma unui control al Curtii de Conturi in 2015, piata a ramas paralizata."Aceasta limitare a varstei din partea Curtii de Conturi nu exista in nicio lege. Aceasta interpretare pe care a dat-o Curtea de Conturi- ca aceea de exemplu ca cei sub 18 ani sa nu poata incheia un asemenea contract- noi nu reusim sa o intelegem. Nu exista asa ceva in legea care permite sistemului Bauspar sa functioneze", a spus unul dintre participantii la lucrarile congresului european semi-anual al Bauspar."Putem considera prin interpretarea pe care o da Curtea de Conturi- ca romanii sub 18 ani sau cei care au peste 65 de ani nu pot incheia asemenea contracte- ca se incalca principiul nediscriminarii in raport cu varsta, principiu statutat in tratatele europene. Daca discriminezi pe cineva din cauza varstei, trebuie sa ai motive foarte serioasa sa o faci si va trebui sa explici acest lucru. Desigur, trebuie sa tinem seama ca institutia Curtii de Conturi nu este legiuitor, ci exprima o opinie in baza unor legi deja existente", a spus si Christian Konig- seful departamentului juridic al Federatiei Bancilor pentru Locuinte.Mai jos, imagine din cadrul unei intalniri de vineri intre conducerea Federatiei Europene a bancilor pentru locuinte si executivii romani ai Raiffeisen bpl si BCR Bpl, Aurelia Cionga si respectiv Lucian Anghel:Incercam sa sprijinim demersurile sistemului din Romania, a mai adaugat Konig. "Din cate stiu, acum se asteapta avizul guvernamental urmand ca o forma si mai explicita si a fi votata apoi de Parlament. Din punctul meu de vedere, in Romania sistemul a fost importat din tari cu traditie, iar prin acest import a fost asigurat si importul certitudinii juridice. Sa fim intelesi: in toate tarile in care sistemul acesta functioneaza, toata lumea- fara niciun fel de discriminare de varsta, sex sau de venite, toti asadar au dreptul de a primi acea prima de stat.""Clientii bancilor pentru locuinte mai intai economisesc si abia apoi se gandesc la un credit, ceea ce e cea mai corecta cale atunci cand vrei sa iei un imprumut. Clientii Bauspar nu sunt dintre cei cu venituri foarte ridicate. Sunt oameni care castiga mediu sau sub medie si pentru ei e absolut necesara faza de economisire pentru ca daca isi investesc banii in altceva sunt expusi fluctuatiilor de dobanda sau celei a valorii activelor, ceea ce in timp de criza ii vulnerabilizeaza. Pentru ca se stie, dobanzile in sistemul Bauspar sunt fixe si la economisire si in faza de creditare. Pentru orice client este de-a dreptul vital sa stie ca atunci cand ia un imprumut, dobanda nu va varia pe toata perioada contractuala, astfel incat nici ratele pe care le are de achitat nu se modifica! Aceasta siguranta este esentiala pentru situatia lor financiara. Mai ales intr-o perspectiva pe termen lung, cand dobanzile vor urca fata de aceste niveluri extrem de scazute", a explicat si ​Andreas Zehnder, director executiv EFBS.Dealtfel, sistemul bancilor pentru locuinte este printre foarte putinele segmente ale pietei care nu a resimtit criza, a precizat seful Federatiei Bancilor pentru Locuinte. In sistemul nostru - pentru ca nu am avut expuneri pe banci comerciale sau pe alte entitati care s-au dovedit vulnerabile in timpul crizei- criza nu s-a resimtit defel", a mai adaugat Zehnder."Cand se incheie un contract, cel mai important lucru intre cele doua parti este increderea. Increderea ca fiecare parte isi va respecta obligatii sau acele promisiun trecute in acel contract. Cel mai rau lucru care se poate intampla in relatia dintr o banca si un client este ca una dintre obligartii sa nu fie indeplinite. Clientii trebuie sa fie incredintati ca vor primi acea subventie de la Stat, pentru ca altfel iti pierzi clientii si distrugi sistemul. Cand am pornit sistemul Bauspar in Germania de Est, nivelul veniturilor era mult mai mic decat cel din Germania de Vest. Si sumele economisite erau mai mici,iar cu venituri mici si fara multe alte active, e greu, fara sa fi economisit, sa convingi o banca de faptul ca esti capabil sa iti achiti imprumutul. Acest sistem asta te obliga, sa demonstrezi ca poti economisi" a spus si vicepresedintele executiv al Federaţiei Europene a băncilor pentru locuinţe, Uwe Korbi.Cetatenii germani pot fi clienti Bauspar din copilarie, mai spune Korbi. Nu exista limite de varsta, cum vad ca se interpreteaza in Romania." Chiar recent am incheiat contracte de economisire creditare cu a treia generatie a unei familii: bunicii semnasera pentru copiii lor, iar acum acesti copii devenisera la randul lor parinti si au incheiat contracte pentru proprii copii. Avem 2.1 milioane de clienti si 2.5 milioane de clienti. Adica avem clienti cu mai mult de un contract de economisire-creditare", a mai explicat vicepresedintele Federatiei.In Germania, sistemul a demarat prin 1952, iar in primii ani, prima de stat era 25% din suma economisita, sau de cel mult 200 de euro in valoarea de azi a marcii germane. Venitul mediu al germaneului era de 325 de marci, iar prima de stat era de 400 de marci germane. Adica prima de stat era mai mare decat salariul mediu! Fireste ca erau admise si contracte pe numele copiilor. Acum, dupa 65 de ani de functionare, prima de stat a coborat la 8.8% din suma economisita", a spus si vicepresedintele executiv al Federaţiei Europene a băncilor pentru locuinţe, Uwe Korbi."Pentru ca sistemul Bauspar sa devina matur e nevoie de circa 15 ani. In Romania, sistemul este inca in faza de copilarie, nu se poate vorbi de o masa critica de clienti care sa ii asigure stabilitatea. Si am impresia ca exista o neincredere intre sistemul bauspar si autoritatile guvernamentale. In Germania nu exista asemenea banuieli. Si noi avem Curte de Conturi, dar la noi comportamentul e diferit"au mai spus executivii Federatiei Europene a Bancilor pentru Locuinte.Reamintim ca in Romania, sistemul Bauspar este blocat ca urmare a unui control efectuat de inspectorii Curtii de Conturi. Cele doua banci au contestat rezultatul controlului, castgand pe fond la Curtea de Apel.In prezent, pe masa Parlamentului exista un proiect de lege care sa clarifice aspectele controversate ale legii, astfel incat cele doua banci sa poata aduce clienti noi in sistem.