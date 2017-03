Rata creditelor neperformante a crescut la 9,75%, in ianuarie

Rata creditelor neperformante a crescut cu 0,29 puncte procentuale, la 9,75%, in ianuarie, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Fata de nivelul din ianuarie 2016, nivelul este mai mic cu 3,71 puncte procentuale, noteaza Agerpres. Liviu Voinea, viceguvernatorul BNR, declara decent ca Banca Centrala si-a propus o tinta de 6% a creditelor neperformante in acest an. "Creditele neperformante au continuat sa se reduca. In acest an exista tinta de 6% cu creditele neperformante, adica de a ajunge la media europeana. Suntem, in schimb, peste media europeana in ce priveste gradul de acoperire cu provizioane al acestor credite. Din perspectiva bugetului Romania nu ar trebui sa foloseasca bani publici pentru sectorul bancar in acesti ani, incepand cu 2009", a spus Voinea.Numarul persoanelor fizice inregistrate la Biroul de Credit cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 13.029, la 648.873 in ianuarie, fata de nivelul din decembrie, fiind a treia luna consecutiva de crestere, se arata in datele Bancii Nationale a Romaniei.In ceea ce priveste valoarea restantelor, acestea se ridicau, in ianuarie, la 8,08 miliarde lei, in crestere cu 1% comparativ cu luna anterioara, din care peste 3 miliarde lei erau in moneda nationala, 3,45 miliarde lei echivalent in euro, 1,58 miliarde lei echivalent in alte valute si 45,5 milioane lei echivalent in dolari.In functie de categoria de intarziere, restantele mai mari de 90 de zile reprezentau peste 4,5 miliarde lei. De asemenea, statistica BNR releva faptul ca existau restante de 62,9 milioane lei, cu o intarziere de 61 ￯ 90 de zile, respectiv de 38,7 milioane lei, intre 31￯60 de zile.Valoarea totala a creditelor scoase in afara bilantului depasea 1,5 miliarde lei, iar 1,97 miliarde lei ￯ la colectare.