IMM-urile vor fi instruite cu privire la drepturile consumatorilor. Proiectul se lanseaza luni la Bruxelles, iar liderul formator pentru Romania este Monica Calu, expert APC in dreptul consumului

Cand Steliana a intrebat-o pe vanzatoarea din magazin daca i se returneaza banii pe bluzita cumparata pentru ziua de nastere a unei prietene, femeia a raspuns ca nu, ci ca cel mult o poate schimba. Degeaba a incercat Steliana sa ii explice ca sunt obligati ca intr-un termen oarecare sa i se returneze fie banii fie sa poata schimba produsul, vanzatoarea a fost ferma: Asta e politica firmei, imi pare rau! In acelasi mall, la un alt magazin, a vazut scris pe o hartie A4 un mesaj pe care nu-l mai vazuse demult:"Marfa vanduta nu se returneaza!". Nici la magazinele online lucrurile nu stau mult diferit in ceea ce priveste relatia cu consumatorul. Lucrurile insa urmeaza sa se schimbe, odata cu lansarea chiar de luni, la Bruxelles, a unui proiect ce vizeaza educarea IMM-urilor cu privire la drepturile consumatorilor.Acest proiect incepe luni, 27 martie 2017 cu un workshop de initiere a formatorilor care se vor ocupa cu informarea si educarea IMM-urilor in privinta drepturilor consumatorilor. "Va fi curs de instruire in domeniul legislatiei pe care-l vom tine cu intreprinzatorii. Eu voi pregati min 30 de formatori, iar apoi vom incepe sedinte de informare si educare a intreprizatorilor in privinta protectiei consumatorilor”, a explicat pentru HotNews.ro Monica Calu, lider formator pentru acest proiect derulat de catre Organizatia Europeana pentru Consumatori, UEAPME si Eurochambers, Jurist, Expert in Dreptul Consumului al Asociatiei Pro Consumatori .Organizatia Europeana pentru Consumatori (BEUC) impreuna cu Uniunea Europeana a Artizanatului si IMM-urilor (UEAPME) si Eurochambres (Asociatia Camerelor de Comert si Industrie Europene), lanseaza astazi, la Bruxelles, un proiect de instruire a formatorilor in educarea si informarea IMM-urilor cu privire la protectia drepturilor consumatorilor . Acest proiect incepe luni, 27 martie 2017 cu un workshop de initiere a formatorilor care se vor ocupa cu informarea si educarea IMM-urilor in privinta drepturilor consumatorilor.Din cele 22 de milioane de intreprinderi care opereaza in Uniunea Europeana in prezent, 99,8% sunt intreprinderile mici si mijlocii. Din cauza legislatii, uneori complexe si stufoase, IMM-urile fac eforturi sa cunoasca ce drepturile si obligatii au fata de consumatori. De cele mai multe ori, aceasta se datoreaza lipsei sau a calitatii informatiilor existente. O buna cunoastere a legislatiei consumatorilor poate contribui la o mai buna calitate a serviciilor, o mai mare competitivitate, mai multa incredere din partea clientilor si chiar mai multe oportunitati de afaceri pentru IMM-uri.Acest nou proiect al BEUC isi propune sa dezvolte si sa organizeze activitati de formare in fiecare tara membra a Uniunii Europene privind drepturile consumatorilor in scopul de a ajuta IMM-urile sa respecte dreptul consumatorilor.Asociatia Pro Consumatori (fosta APC Romania) - membra a Organizatiei Europene pentru Consumatori- a fost invitata sa participe in acest program de pregatire a formatorilor.Asociația Pro Consumatori a desemnat-o ca lider formator pentru acest proiect derulat de către Organizația Europeană pentru Consumatori, UEAPME și Eurochambers pe d-na Monica Calu, Jurist, Expert APC în Dreptul ConsumuluiAsociatia Pro Consumatori a fost infiintata in urma cu 27 de ani si este cea mai veche asociatie de consumatori din Romania, reunind peste 10.000 de membri. Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania este o organizatie neguvernamentala, apolitica si nonprofit, infiintata inca din anul 1990, care are ca principal obiectiv apararea, promovarea si reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor si intereselor consumatorilor in raporturile cu agentii economici si institutiile statului.Presedintele Asociatiei Pro Consumatori este profesorul universitar Costel Stanciu.