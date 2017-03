Guvern: Masurile ANAF, printre care si anularea penalitatilor de intarziere pentru rau-platnicii, vor fi puse in aplicare pana pe 15 aprilie

Consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor si completarea corecta a declaratiilor fiscale;

Indrumarea contribuabililor pentru accesarea platii esalonate a obligatiilor fiscale, in cazul in care nu-si pot plati la timp taxele si impozitele. Aceasta solutie permite acordarea unor facilitati cum ar fi anularea penalitatilor de intarziere, in cazul finalizarii esalonarii;

Extinderea Serviciului "Spatiul Privat Virtual" la persoanele juridice si la alte entitati fara personalitate juridica;

Flexibilizarea modalitatii de poprire pe conturi in cazul contribuabililor care sunt executati silit, astfel incat suma blocata sa nu depaseasca datoria catre ANAF;

Initierea de actiuni de control in domeniul comertului on-line;

Intensificarea controlului in scopul identificarii contribuabililor care inregistreaza in evidentele contabile facturi false.

Presedintele ANAF a prezentat si rezultatul unor actiuni de control realizate in ultima perioada.Premierul le-a transmis participantilor la intalnire ca va continua sa urmareasca personal activitatea ANAF, in special in ceea ce priveste imbunatatirea relatiei cu mediul de afaceri si incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor, se mai arata in comunicat.In ceea ce priveste indrumarea contribuabililor pentru accesarea esalonarii la plata, a fost deja elaborat un model de scrisoare ce va fi trimisa contribuabililor cu creante semnificative, pentru a le prezenta cadrul legal privind acordarea acestor esalonari. Precizam ca in perioada 3-24 martie 2017, au fost aprobate 493 de cereri de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, in valoare de 106,8 milioane lei (comparativ cu media ianuarie-februarie de 424 de cereri aprobate, in valoare de 117,2 milioane lei).Potrivit comunicatului, de la inceputul acestui an, ANAF si-a orientat controalele catre domenii de activitate in care a constatat scaderea conformarii fiscale si existenta unor riscuri de frauda, respectiv comertul cu produse petroliere si derivatele acestora, productia si comercializarea produselor din tutun, industria de prelucrare a lemnului si comertul cu material lemnos, constructii si comertul cu ridicata.Ministrul Finantelor a transmis ca asteapta centralizarea datelor privind colectarea veniturilor din luna martie si ca sustine ANAF in eforturile de imbunatatire a colectarii si de prevenire si combatere a evaziunii fiscale.La intalnire au mai participat secretarul de stat in MFP, Daniela Pescaru, si presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, Ion Ghizdeanu.Guvernul a anuntat la inceputul lui martie ca pana la data de 15 aprilie 2017, vor fi luate mai multe masuri urgente. Una dintre acestea este flexibilizarea modalitatii de poprire pe conturi, astfel incat suma blocata sa nu depaseasca datoria catre ANAF.Cateva masuri cu implementare pana la data de 15 aprilie 2017: