Prevazute pentru marti, audierile pentru posturile de vicepresedinte ASF si viceguvernator BNR se amana din lipsa de propuneri. Pana la data limita- luni la ora 12 -nu venise nicio propunere de la grupurile parlamentare, exceptie fiind o auto-propunere

Desi incluse pe ordinea de zi de marti a sedintei comune a comisiilor de specialitate din Parlament, audierile privind viitorul vicepresedinte al ASF si de viceguvernator al BNR vor fi amanate pentru cel putin o saptamana, intrucat pana luni la ora 12 (la care expira termenul privind trimiterea propunerilor), niciun partid nu-si exprimase preferintele, la cele doua Comisii primindu-se doar o auto-propunere pentru postul de vice al ASF.Potrivit surselor noastre, pentru postul de viceguvernator al BNR pe lista scurta a PSD ar fi fost contactat, insa acesta nu s-ar fi lasat convins sa preia locul liber lasat de liberalul Bogdan Olteanu, in vreme ce liberalii opteaza fie pentrufie pentru, preferintele fiind pentru cea din urma. Contactat de HotNews, Enache Jiru a negat in urma cu doua saptamani ca ar urma sa preia functia de viceguvernator. Vass are un trecut oarecum ostil BNR, iesirile ei publice din perioada in care a fost parlamentar fiind de pe pozitii populiste (vezi aicisau vezi). Ea s-a remarcat public si ocazia unor postari oarecum nepotrivite, scriind pe blogul personal: "!", ulterior demonstrandu-se ca eaPostul de viceguvernator al Bancii Centrale este liber de la inceputul lunii august 2016, odata cu demisia lui Bogdan Olteanu, prins in capcana unor fapte de coruptie anterioare mandatului la BNR. Functia de viceguvernator este foarte importanta- e o functie executiva in cadrul Bancii de emisiune - ar apartine potrivit cutumei celor de la PNL. Surse din piata spun insa ca ar exista un troc intre principalele doua partide, in sensul ca PSD ar fi cedat liberalilor postul de vice la ASF, urmand sa-si plaseze omul in functia de viceguvernator.In prezent, din cele trei functii de viceguvernator, doua sunt ocupate de oameni cu profunde vederi de stanga (Florin Georgescu si Liviu Voinea), iar daca PSD va "confisca" si postul ramas vacant se cheama ca executivii BNR (fara a-l include aici si pe Guvernator) sunt oamenii stangii politice. De fapt, din intregul Consiliu de Administratie al BNR- institutie independenta politic- foarte putini sunt cei care au vederi de dreapta. Pana si fostul europarlamentar PNL Daniel Daianu este cunoscut ca fiind un monetarist cu inclinatii spre stanga.Singura propunere inregistrata pana luni la pranz (data limita a inscrierilor) vine pentru functia de vicepresedinte al ASF, numele candidatului fiind Raducu Petrescu."Oricine se poate inscrie, noi suntem obligati sa-i primim dosarul daca el este intocmit corect. Dar grupurile parlamentare nu au trimis inca nimic. Noi stam si asteptam. La ora 15 se vor intruni in sedinta comuna birourile permanente ale Camerei si Senatului si vedem ce vor decide cu privire la data la care ar putea avea loc audierile", au declarat luni pentru HotNews.ro apropiati ai departamentelor tehnice din comisiile de specialitate.Raducu Petrescu si-a inceput cariera la Primaria Sectorului 2 iar apoi a trecut la Guvern. Are 42 de ani, si e absolvent si licentiat in drept la Universitatea Titu Maiorescu. Dupa facultate, a inceput sa lucreze in functia de consilier juridic la Primaria Sectorului 2 din Capitala, iar apoi la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie din Guvernul Romaniei. Ulterior el a trecut in mediul privat, mai intai consilier juridic si api sef serviciu juridic la Grup As, prima firma de asigurari din Romania care a intrat in faliment in 2003. Dupa Grup As, Petrescu a ajuns consilier juridic la ING Asigurari, apoi director departament juridic la Generali Romania Asigurare-Reasigure in perioada 2006-2011 si director departament juridic la Allianz - Tiriac Asigurari . De la Allianz, Raducu Marian a trecut pe functia de director al directiei juridice, insa nu are deocamdata sustinerea unui partid politic.