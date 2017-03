Raportul dintre pensionari si salariati variaza intre 5 pensionari la 10 salariati in Bucuresti la 17 la 10 in Teleorman

459.400 persoane din sistemul asigurarilor sociale de stat, reprezentand 9,8% din totalul pensionarilor din aceasta categorie;

107.200 persoane din randul pensionarilor proveniti din fostul sistem pentru agricultori, reprezentand 25,6% din totalul acestora.

Numarul mediu de pensionari in 2016 a fost de 5,257 milioane, in scadere cu 49.000 de romani fata de anul precedent; raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, au transmis marti oficialii Institutului National de Statistica. Potrivit aceleiasi surse, pensia medie lunara a fost de 948 lei, mai mare cu 6,3% fata de anul precedent. Raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti la 17 la 10 in judetul Teleorman.Pensia medie de asiguari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima depasind 400 de lei (711 lei in judetul Giurgiu fata de 1122 lei in Municipiul Bucuresti).Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,9%) in numarul total de pensionari. Pensionarii de asigurari sociale de stat reprezinta 89,0% in totalul celor de asigurari sociale.Pe categorii de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (75,1%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale.Pensionarii cuprinsi in categoriile de pensii - anticipata si anticipata partial- au reprezentat 1,9%.Numarul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizatie sociala), in anul 2016, a fost de 566,6 mii persoane, din care: