Manea, BCR: Riscul este sa intram in aplicarea legii insolventei persoanelor fizice fara sa o cunoastem foarte bine si fara sa stim ce presupune ea.In unele tari, insolventa persoanelor fizice functioneaza foarte bine, in altele mai putin

"¬E foarte mportant cum vom aplica legea insolventei persoanelor fizice. Indraznesc sa spun chiar ca e absolut critic. Asteptam normele de aplicare in august 2017, dar aplicarea acestei legi e departe de a fi ceea ce se cheama "the best practice". Aplicarea legii trebuia sa ia in calcul un intreb ecosistem in care bancile si clientii trebuie sa isi asume drepturi si obligatii. Va fi de asemenea nevoie de ridicarea nivelului de pregatire a intregului aparat juridic. Riscul este sa intram in aplicarea legii fara sa o cunoastem foarte bine si fara sa stim ce presupune, pas cu pas, aceasta insolventa. In unele tari, insolventa persoanelor fizice functioneaza foarte bine, in altele mai putin. Eu cred ca legea insolventei persoanelor fizice este un instrument necesar si util, dar trebuie sa fim atenti fiindca diavolul sta in detalii", a spus marti presedintele executiv al BCR, Sergiu Manea, la un seminar pe teme de educatie financiara, organizat de Asociatia Romana a Bancilor si Institutul Bancar Roman.Executivul a aprobat prorogarea pana la 1 august 2017 a intrarii in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare."Amanarea s-a stabilit in conditiile in care pentru aplicarea noilor reglementari este nevoie de un sistem complex: infiintarea a 42 de comisii de insolventa la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar si adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri sa poata functiona, trebuie alocate resurse umane si financiare. Mai exact, este nevoie de specialisti care vor parcurge o etapa de pregatire profesionala cu durata intre una si trei luni", preciza Guvernul.Neprelungirea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 151/2015 "ar determina imposibilitatea aplicarii procedurii administrative de insolventa pe baza de plan de rambursare si a procedurii simplificate de insolventa, in conditiile inexistentei, respectiv, subdimensionarii structurilor administrative de implementare".In cursul anului 2016, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri au luat mai multe masuri care sa pregateasca intrarea in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Astfel, a fost elaborat un Plan de actiune comun care cuprinde masurile legislative si administrative ce ar trebui luate pentru a putea aplica Legea nr. 151/2015 a insolventei persoanelor fizice. Potrivit acestui plan, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind organizarea si functionarea Comisiilor de insolventa (publicata in Monitorul Oficial in 22.01.2016). Ulterior, au fost desemnate persoane responsabile in Comisia de insolventa la nivel central de catre: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National al Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Persoanelor Varstnice, Ministerul Justitiei, iar Comisia este functionala.La nivelul ANPC au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregatirea punerii in aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa; procedura de lucru pentru Comisiile de insolventa.