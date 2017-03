Eugen Teodorovici, noul presedinte al Comisiei de buget a Senatului

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a fost votat, marti, presedinte al Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului, inlocuindu-l pe Viorel Arcas care a detinut aceasta functie de la inceputul actualei legislaturi, potrivit News.ro. "Grupul PSD face o modificare in conducerea Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital in sensul in care domnul senator Eugen Orlando Teodorovici il inlocuieste pe domnul senator Viorel Arcas in functia de presedinte, iar domnul senator Viorel Arcas il inlocuieste in functia de secretar al aceleiasi comisii pe domnul Stefan Micu", a anuntat senatorul PSD Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD.Eugen Teodorovici este senator de Tulcea, iar in guvernele Ponta a detinut functia de ministru al Fondurilor Europene si, ulterior, pe cea de ministru al Finantelor.Schimbarea a fost anuntata inca de luni de senatorul liberal Florin Citu pe contul de Facebook, acesta scriind: criza lui Dragnea a fost accentuata si de concluziile raportului de ancheta a “gaurii” de la buget. Ancheta generata de declaratiile sale. Saptamana trecuta marele Dragnea a intors raportul din plen la comisie. Asta pentru ca raportul nu continea concluziile pe care el le-a ordonat. Mai mult, in criza sa de nervi a decis inlocuirea presedintelui psd a comisiei de la senat cu Eugen Teodorovici, ministrul specialist, ca orice psdist, in mai multe portofolii, al lui Ponta.Sunt tare curios cum va reusi Teodorovici sa modifice concluziile raportului. I s-a cerut ca raportul sa contina si concluzii cu trimiteri la fapte penale. Ce nu stie insa Dragnea este ca Teodorovici a fost membru al comisiei si nu a fost de acord cu intocmirea acestei comisii si nici cu concluziile Curti de Conturi. Asta in primul rand pentru ca secretarii de stat din ministerul de finante sunt aceeasi de ani de zile. Tare nu?Va putea Teodorovici sa modifice conluziile angrenand in acest joc persoane si institutii care s-au exprimat deja? Asta ar fi ceva penal si eu nu cred ca are curaj sa o faca. Dar mai stii, functia doboara gradul.In concluzie, Dragnea urmareste continuarea acestei petarde cu “gaura” pentru a-si putea definitiva in fapt ROEXIT-ul. Adica aprobarea legii achizitiilor strategice, cea care ii permite sa ia bani europeni si sa-i distribuie dupa bunul plac.Cine ii mai opreste pe oamenii astia?", se intreba luni Citu.