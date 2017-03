Radu Ghetea: O sa o contactez pe mama lui Cabral si sa incercam sa il convingem pe Cabral sa puna in emisiunea "Ce spun romanii" si niste intrebari din domeniul educatiei financiare

"In educatia financiara este importanta si scoala, dar trebuie subliniata si importanta mass-media. Si as vrea sa vin cu ceva concret. Pana la urma ce poate sa faca media? Am sa va dau un exemplu, chiar daca unii ar putea sa treaca interventia mea la categoria "copiii spun lucruri traznite". Dar uitati la ce ma gandesc: nu sunt un fan al televiziunilor, dimpotriva. Am observat emisiuni pe care unii le-ar putea trece la categoria de total divertisment, genul "Nu te pui cu blondele" sau "Am intrebat 100 de romani" sau "Ce spun romanii", emisiunea facuta de Cabral. Sigur, acolo apar tot felul de persoane, dar intrebarile sunt de cultura generala si vrand-nevrand persoana care deschide televizorul se intreaba "oare eu stiu ce intreaba acolo?..Oare, nu am putea sa introducem intr-un fel sau altul si niste intrebari cu caracter educativ financiar-bancar? De exemplu care este obligatia principala pe care o are un debitor?", a spus marti Radu Gratian Ghetea, presedintele onorific al Asociatiei Romane a Bancilor si executiv al CEC Bank.Poate ca raspunsul va fi acela ca obligatia principala a debitorului este sa isi ridice banii de la banca, nu stiu,a mai adaugat seful CEC Bank."O sa imi permit sa o contactez pe mama lui Cabral si sa ii spun "haide sa incercam sa il convingem pe Cabral sa puna si niste intrebari educative, din domeniul educatiei financiare", a declarat Radu Gratian Ghetea. Seful CEC Bank a mai mentionat ca o stie pe mama lui Cabral pentru ca aceasta a lucrat in sistemul bancar. Mama lui Cabral este o fosta salariata in sistemul bancar. Este o persoana foarte volubila si foarte apropiata de sistemul bancar si sunt convins ca este in Romania.Getea a mai spus marti ca bancherii trebuie sa foloseasca toate canalele pentru a-i face pe clienti sa inteleaga notiunile financiare si obligatiile partilor.Romania, din pacate, se situa pe ultimul loc in Europa din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat in 2015 care a urmarit competentele financiare pe patru segmente, respectiv dobanda, dobanda compusa, diversificarea riscului si inflatie, a confirmat marti si Sergiu Oprescu, presedintele consiliului director al Asociatiei Romane a Bancilor si presedintele executiv al Alpha Bank.Asociatia Romana a Bancilor a oganizat marti seminarul "Noua paradigma la nivel european: consumatorul de servicii financiare, intre transparenta si riscuri", in cadrul programului European Money Week. Programul Ea debutat in anul 2015, se desfasoara simultan in statele membre ale Uniunii Europene, fiind o actiune initiata de asociatiile bancare membre ale Federatiei Bancare Europene (FBE).