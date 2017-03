Guvernul ar putea renunta, la cererea FMI, sa puna management privat la CEC si Eximbank in baza OUG 109.Motivul: exista prevederi legislative care se bat cap in cap cu legislatia bancara

Ce spune proiectul de OUG transmis miercuri Guvernului:

Ce arata Nota de Fundamentare a Ordonantei:

Cine este Radu Ghetea, omul pe care nu au reusit sa-l schimbe 7 ministri de Finante?

Guvernul ar putea renunta, la ceerea FMI, la numirea unor manageri privati la CEC si Eximbank pe baza OUG 109/2011.Motivul: exista prevederi legislative din OUG 109 care se bat cap in cap cu legislatia bancara, in special cele referitoare la confidentalitatea unor tranzactii. Ordonanta privind guvernanta corporatista ar fi obligat banca sa prezinte detalii privind activitatile operationale (art 55) in vreme ce in Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6.dec.2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prevede (art 111) obligativitatea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de banca."La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept procedurile de selectie a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere la institutiile de credit, declansate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contractele incheiate in legatura cu aceste proceduri de selectie cu expertii independenti specializati in recrutarea resurselor umane, daca este cazul.Plata serviciilor prestate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in cadrul contractelor incheiate cu expertii independenti specializati in recrutarea resurselor umane, in legatura cu procedurile de selectie mentionate la alin.(1), se face de catre contractant, in conditiile legii", se arata in proiectul Ordonantei transmisa miercuri la Guvern.Practic, asistam la un alt esec al Finantelor ( actionarul majoritar al CEC Bank) in demersurile privind schimbarea actualei conduceri a CEC Bank. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a demarat inca din august 2016 procedura de achizitie de servicii de recrutare de personal pentru selectarea celor noua membri ai consiliului de administratie al bancii de stat CEC Bank, in baza ordonantei 109/2011 a managementului privat.Firma castigatoare a fost desemnata Transearch International, contractul atribuit avand o valoare de 80.100 de lei, fara TVA.Intentia de schimbare a lui Radu Ghetea de la conducerea CEC Bank a demarat inca de pe vremea ministeriatului lui Daniel Chitoiu, care arata inca din 2013 ca CEC Bank nu si-a indeplinit parametrii pe care si i-a asumat si ca e nemultumit de activitatea CEC Bank. Ministrul a propus atunci o schimbare la nivelul managementului bancii. Ulterior a admis ca a fost sunat , potrivit propriilor afirmatii, de seful de atunci al statului, Traian Basescu, care l-a "rugat" sa nu-l schimbe din functie pe directorul CEC, Radu Ghetea. "M-a rugat frumos", a spus atunci, Chitoiu.De mentionat ca CEC Bank este institutia care i-a acordat imprumutul Ioanei Basescu pentru ca aceasta sa isi cumpere terenul de la Nana ("In aplicarea practica a prevederilor legale mentionate mai sus, au reiesit o serie de disfunctionalitati ca urmare a faptului ca dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 nu au fost corelate cu prevederile din legislatia specifica in vigoare aplicabila institutiilor de credit, respectiv O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, intrucat legislatia specifica, aplicabila institutiilor de credit, cuprinde norme si etape procedurale pe care O.U.G. nr.109/2011 nu le-a avut in vedere se creaza un conflict de legi cu consecinte in ceea ce priveste inclusiv respectarea normelor Bancii Nationale a Romaniei in baza carora functioneaza (cu titlu de exemplu semnalam prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit carora intreprinderile publice au obligatia publicarii elementelor esentiale ale tranzactiilor care ating anumite praguri de valoare, in timp ce art. 111 din O.U.G. nr. 99/2006 stipuleaza obligatia legala a institutiilor de credit de a pastra confidentialitatea in relatiile dintre aceasta si clientii sai)In acest context, este necesar a se adopta masuri prin care institutiile de credit sa fie exceptate de la aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr.109/2011.De altfel, potrivit concluziilor misiunii de consultare a Fondului Monetar International din data de 17.03.2017, institutiile de credit trebuie excluse din sfera de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 deoarece acestea sunt deja supuse unei legislatii specifice.Neadoptarea in regim de urgenta a masurii poate conduce la perturbari majore in activitatea institutiilor de credit.modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, se scot de sub incidenta acestui act normativ institutiile de credit, acestea urmand sa fie supuse in continuare legislatiei specifice care reglementeaza activitatea bancara.Ca efect al incetarii de drept a contractelor de prestari servicii incheiate cu expertii independenti specializati in recrutarea resurselor umane, contractantii vor achita, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, sumele aferente termenelor scadente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta din graficele de implementare a contractelor"Din 2012, la Finante s-au perindat 7 ministri de Finante, fiecare asumandu-si proiectul de "remodelare" a managementului CEC Bank. Daniel Chitoiu, Ioana Petrescu, Darius Valcov, Victor Ponta (interimar), Eugen Teodorovici, Anca Paliu Dragu si Viorel Stefan, toti au incercat "imposibilul"- schimbarea lui Radu Ghetea. Toti au dat gres.Radu Gratian Ghetea s-a nascut la data de 7 august 1949 in municipiul Roman. A absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti (1972) si apoi Facultatea de Stiinte Economice din cadrul ASE Bucuresti (1985).In perioada 1972-1988, a urmat mai multe cursuri de perfectionare in informatica si telecomunicatii bancare in Romania, Franta, Austria, Ungaria si Cehoslovacia. In anul 1985, a urmat un curs de comert exterior.Intre 1990-1993 a urmat stagii de pregatire la banci din Anglia, Franta, Elvetia, Italia, Austria, Ungaria si Belgia.Dupa absolvirea Facultatii de Matematica, Radu Ghetea a lucrat ca analist programator la Centrul de Calcul al Sistemului Bancar (1972-1977). Din anul 1977, este transferat la Banca Romana de Comert Exterior (Bancorex), unde indeplineste functiile de analist programator (1977-1982), sef serviciu Departamentul de Informatica (1982-1987). Din anul 1987, ocupa functiile de director si director general, membru in Consiliul de Administratie, ocupandu-se de coordonarea directa a urmatoarelor activitati: contabilitate, informatica si telecomunicatii, proceduri, raportari.Devine membru al mai multor organizatii profesionale: presedinte al Grupului utilizatorilor romani de SWIFT (din 1990), membru in Consiliul de Administratie al Bancii Anglo-Romane (1991-1994), precum si presedinte al Comisiei IT a Asociatiei Bancherilor din Romania (din 1991).In anul 1994, se transfera in cadrul Alpha Bank Romania (fosta Banca Bucuresti), unde va ocupa functiile de vicepresedinte al Consiliului de Administratie si membru al Comitetului de Directie (1994-1996), apoi pe cele de prim-vicepresedinte al Consiliului de Administratie si membru al Comitetului de Directie, avand in coordonare directa departamentele de Trezorerie, Operatiuni, Contabilitate, Informatica si Telecomunicatii, Proceduri, Organizare, Personal, Logistica.La 1 februarie 2007, Radu Ghetea a preluat functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Alpha Bank Romania. A detinut aceasta functie timp de trei luni, demisionand dupa numirea sa ca presedinte al CEC.La 11 mai 2007, Radu Gratian Ghetea, presedintele Alpha Bank Romania si al Asociatiei Romane a Bancilor, a acceptat sa preia functia de presedinte al Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC), singura banca din Romania ramasa in proprietatea statului. Este un apropiat al Guvernatorului BNR.