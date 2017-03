ANAF a incheiat prima faza din proiectul modernizarii institutiei- cea legata de comunicare. Daniela Manoli, director in cadrul Fiscului: Modernizarea intarzie sa apara la timp.Investim foarte mult in schimbarea mentalitatii

"Prima etapa a proiectului de modernizare al ANAF, cea privind imbunatatirea comunicarii dintre Fsc si contribuabil, s-a incheiat miercuri, chiar daca intregul proiect de modernizare va mai dura circa doi ani", a spus miercuri Daniela Manoli, adjunct al Direcţiei generale de strategie şi relaţii internaţionale din ANAF. La acest eveniment au fost prezenti comunicatorii directiilor judetene ai ANAF, dar si trei invitati ai mass-media din Romania, printre care si ai HotNews, acestia avand un dialog activ cu cei din sala pe tema asteptarilor pe care le are presa de la ANAF si viceversa.Reamintim ca acest proiect, derulat printr-un program finantat de Banca Mondiala, a inceput in 2013 si a fost gandit initial pentru 5 ani, ulterior fiind prelungit cu inca doi ani. "Cea mai mare parte a bugetului proiectului este destinata dezvoltarii tehnice . "Modernizarea intarzie sa apara la timp in interiorul Agentiei. Proiectul investeste foarte mult in modernizarea gandirii la nivelul ANAF si in formarea profesionala", a mai adaugat Daniela Manoli.Discutiile dintre cei 3 ziaristi si comunicatori au fost foarte utile, ambelor parti, subliniindu-se atat deficientele de comunicare ale Fiscului, cat si insuficienta informare a presei pe anumite teme punctuale.Potrivit proiectului finanta de Banca Mondiala, ANAF va aplica in curand un sistem informatic integrat care include cele mai bune practici in domeniul administrarii fiscale. "Partea cea mai dificila din activitatea noastra, a relatiei cu contribuabilii este ca informatiile necesare contribuabililor nu se afla in acelasi loc. Ce mi-as dori cel mai mult este sa subliniez ca nu discutam aici doar de un proiect tehnc. Este un important proiect de transformare a mentalitatilor noastre, care va pune contribuabilul in centrul activitatilor noastre. Si, cel mai greu a fost sa aducem alaturi de noi entuziasti care sa creada ca acest sistem nu consta numai in modificari tehnice, cat -repet- in modificari de natura mentalitatilor", a mai spus adjunctul Directiei generale de strategie si relatii internationale din ANAF.Valoarea imprumutului este de 70 milioane euro, iar obiectivele de dezvoltare ale proiectului sunt legate de cresterea eficientei si eficacitatii in procesul de colectare a impozitelor si contributiilor sociale, imbunatatirea conformarii voluntare si reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformarii.Proiectul urmeaza sa includa sprijin financiar si tehnic pentru metodologiile si procedurile de colectare a veniturilor, tehnologia informatiei si alte infrastructuri tehnologice, formare si asistenta tehnica pentru a sprijini deciziile managementului A.N.A.F. referitoare la structura si managementul organizatiei, cat si rafinarea/perfectionarea sistemelor operationale necesare pentru a asigura ca economia obtine beneficii maxime din aceasta investitie.Bulgaria a aplicat un program similar de restructurare a administratiei financiare finantat tot de Banca Mondiala. Programul aplicat la vecinii bulgari a durat circa cinci ani si a vizat printre altele simplificarea structurii administratiei fiscale prin reducerea numarului filialelor la cinci unitati regionale, avand ca efect cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor cu 5-6% din PIB. La ei s-a reusit. Sa speram ca se va reusi si la noi. Bune intentii exista, totul insa depinde de mentalitate.