Monedele Europei emergente au slabit joi fata de euro. Spre deosebire de restul regiunii, leul s-a intarit (raport)

​Euro a pierdut joi teren fata de moneda americana inaintea anuntului privind inflatia in Germania. Moneda unica se tranzactioneaza la USD 1.0735/EUR si asteptam o volatilitate mai mare a perechii dupa citirea datelor din aceasta dupa-amiaza, scriu economistii Piraeus Bank intr-o nota destinata investitorilor. Monedele Europei emergente au slabit fata de euro in aceasta dimineata. Spre deosebire de restul regiunii, leul s-a intarit ajungand la nivelul 4.5400/EUR. Astazi este o zi fara multe anunturi economice in program care le va permite probabil investitorilor sa regandeasca riscurile si oportunitatile pe care Brexit le aduce portofoliilor lor.Cotatiile medii afisate de BNR joi au fost de 4.54 lei/euro, 4.23 lei/usd si respectiv 4.24 lei/chf.Curba randamentelor implicite a ramas neschimbata si joi dimineata cu segmentul maturitatilor scurte aproape de 0.30% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.35% - 0.60%.PIATA TITLURILORPiata secundara a titlurilor de stat denominate in lei este calma joi dimineata, nefiind afectata de faptul ca Marea Britanie a prezentat scrisoarea prin care solicita iesirea din UE; investitorii asteapta programul licitatiilor din luna aprilie.METALE PRETIOASEMetalele pretioase s-au tranzactionat in intervale inguste joi dimineata efectul nefavorabil al intaririi dolarului fiind contrabalansat de caracterul lor de active de refugiu intr-un mediu politic incert (Brexit, apropierea alegerilor in Franta etc). Aurul este cotat cu putin sub 1,250.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 18.15 dolari pe uncie, platina se mentine la 955.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului este aproape de 790.00 dolari pe uncie.