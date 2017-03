Ministrul Finantelor: Guvernul va trimite Comisiei Europene documente care sa ateste ca Romania nu va depasi deficitul de 3%

"Nu am trimis niciun document deocamdata, lucram intens la acest lucru. Bruxelles-ul ne-a dat termen 25 aprilie. Va reamintesc ca a fost recent o misiune de evaluare post-program cu Comisia Europeana si am convenit ca pe 25 aprilie - dansii au precizat pana la ora pranzului si i-am intrebat daca e dupa ora Bucurestiului sau dupa ora Bruxelles-ului - sa trimitem programul nostru de masuri care sa securizeze respectarea deficitului, fapt pentru care am trimis o hartie tuturor ordonatorilor de credite - imediat dupa ce a plecat misiunea Comisiei Europene - rugand ca pana pe 5 aprilie sa-mi comunice ce masuri se preteaza pe domeniul lor de activitate astfel incat noi sa le integram si pana in 25 aprilie sa fim in stare sa prezentam Bruxelles-ului un plan de astfel de masuri", a declarat Viorel Stefan, intrebat ce documente a trimis la Bruxelles pentru a-i convinge pe oficialii de acolo ca Romania nu va intra pe deficit bugetar excesiv.El a precizat ca stie ca exista ingrijorari la Bruxelles privind depasirea deficitului, dar a explicat ca a avut o discutie cu comisarii europeni care au recunoscut ca "sunt prea prudenti" si in anii precedenti previziunile lor nu au fost confirmate."Stiu ca exista acesta ingrijorare la Bruxelles, dar am avut placuta surpriza ca inclusiv comisarii europeni cu care am discutat acest subiect sa inceapa discutia cu noi asa: stim ca si in ani precedenti noi am fost mai prudenti si realitatea a dovedit ca am fost prea prudenti si nu a confirmat previziunile noastre, dar ne este teama sa nu se intample anul acesta. Cam asa a fost si am apreciat mult ca au recunoscut ca previziunile din anii precedenti nu s-au confirmat", spune Stefan.