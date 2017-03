Guvern: Veteranii de razboi care nu au putut fi improprietariti cu terenuri vor fi despagubiti financiar

Astfel, persoanele indreptatite vor primi o suma determinata conform grilelor notariale, actualizate in conditiile legii, dar nu mai putin de 1.564 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.In situatia in care, pentru aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in grilele notariale sunt cuprinse valori diferite, despagubirea se determina prin media valorilor respective, dar nu mai putin de suma care se acorda in prezent.Pana in prezent, un numar de 1.087 de veterani de razboi au cereri validate in vederea acordarii de terenuri, dintre care 745 opteaza pentru primirea terenului, iar 342 solicita despagubiri.Despagubirile se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.Aceste prevederi pun in executare Sentinta Civila nr. 3009/2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 7966/2/2012, prin care instanta obliga Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Finantelor Publice sa adopte masuri legale in conformitate cu prevederile Legii 44/1994.