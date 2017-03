Ministrul Turismului: Luni depun la Ministerul de Finanţe documentele pentru TVA de 9% pentru agenţiile de turism

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anuntat, vineri, la Sibiu, ca in cursul zilei de luni va depune la Ministerul de Finante documentele necesare pentru reducerea TVA la 9% pentru produsele pe care le vand agentiile de turism, urmand ca apoi sa inceapa procedurile cu Comisia Europeana in acest sens. Dobre a adaugat ca va fi "un drum destul de lung", dar ca spera "sa nu fie anevoios", scrie News.ro. Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a facut anuntul in deschiderea Adunarii Generale a Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), care se desfasoara, vineri, la Sibiu."Realitatile acestui domeniu se schimba de la an la an, iar noi suntem pe o legislatie veche pe care nu am updatat-o la necesitatile care sunt in acest moment. Vreau sa va spun in premiera, aici, la Sibiu, ca saptamana viitoare voi inainta documentatia catre Ministerul de Finante in ceea ce priveste reducerea TVA la agentiile de turism la 9%. O sa fie un drum destul de lung, sper sa nu fie anevoioas, dar sper sa avem un rezultat foarte bun la final astfel incat si dumneavoastra sa aveti un TVA de 9% ca si celelalte activitati din turism", a anuntat ministrul.Ulterior, ministrul Turismului le-a declarat jurnalistilor ca nu stie exact cat vor dura procedurile."Procedura este in felul urmator: Ministerul Turismului va face propunerea catre Ministerul de Finante. Am avut o discutie principiala cu dansii. Trebuie inaintata o documentatie catre Comisia Europeana, apoi trebuie sa asteptam raspunsul acestora", a precizat Mircea Titus Dobre.Raspunzand unei intrebari din partea ziaristilor, acesta a afirmat ca documentele in baza carora va demara intreaga procedura vor fi depuse la Ministerul de Finante in cursul zilei de luni.Patronatele din turism au cerut, in ultimul an, ca Guvernul sa majoreze bugetul destinat promovarii turistice a Romaniei pe plan extern de la doua milioane de euro la minimum zece milioane de euro, dar si reducerea TVA la 9% pentru toate produsele pe care le vand agentiile de turism.