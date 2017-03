Leul incheie saptamana la acelasi curs in fata euro si a francului elvetian, dar depreciat fata de dolarul SUA

In martie, indicele PMI pentru sectorul manufacturier din China (calculat de autoritati si avand in vedere in principal firmele mari, de stat, spre deosebire de un alt indice calculat in paralel prin consultarea unor companii private de dimensiuni mai mici) a crescut la 51.8 puncte de la 51.6 in februarie, piata asteptand o valoare neschimbata. Acesta este un maxim al ultimilor cinci ani, aratand ca sectorul prelucrator al celei de-a doua economii a lumii se afla intr-o pozitie buna. UE se asteapta sa inceapa negocierile cu Marea Britanie pentru iesirea acesteia din uniune in iunie si sa le incheie pe 29 martie 2019. Daca va fi observat un progres semnificativ, vor incepe in paralel si negocierile pentru un tratat bilateral intre UE si Regatul Unit.



Vineri dimineata segmentul maturitatilor scurte al curbei randamentelor implicite a urcat cu zece puncte de baza situandu-se la 0.40% in vreme ce segmentul 1M-3M a ramas neschimbat in zona 0.35% - 0.60%. Consideram ca evolutia segmentului scurt este determinata de operatiunile legate de sfarsitul de trimestru; incepand de saptamana urmatoare ne asteptam ca randamentele in acea parte a curbei sa coboare spre nivelul facilitatii la depozit a BNR.

Ministerul Finantelor a anuntat joi programul ofertelor din luna aprilie. Guvernul intentioneaza sa imprumute 3.9 miliarde lei prin licitatii pentru titluri suverane si alte 465 milioane de lei prin oferte necompetitive. MF planuieste sa vanda certificate de trezorerie in valoare de 800 milioane lei si obligatiuni de stat cu maturitate medie de peste patru ani in valoare de 3.1 miliarde lei.

Preturile metalelor pretioase au ramas relativ constante vineri dimineata efectul nefavorabil al intaririi dolarului fiind contrabalansat de caracterul lor de active de refugiu intr-un mediu politic incert (Brexit, apropierea alegerilor in Franta etc). Aurul este cotat cu putin sub 1,245.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 18.10 dolari pe uncie, platina a scazut usor la 945.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului a urcat peste 795.00 dolari pe uncie.

Leul incheie saptamana la acelasi curs in fata euro si a francului elvetian, dar depreciat fata de dolarul SUA, potrivit datelor afisate vineri de Banca Nationala. Cursurile afisate de BNR au fost de 4.55 lei/euro, 4.25 lei/chf si respectiv 4.26 lei/usd (fata de nivelul de luni de 4.18 lei pentru un dolar SUA). Dolarul s-a intarit joi fata de alte monede majore in urma anuntului peste asteptari privind PIB. Euro a atins un minimum al ultimelor doua saptamani fata de moneda americana la USD 1.0669/EUR dar a revenit in dimineata de vineri la USD 1.0689/EUR. Monedele Europei emergente au slabit fata de euro in aceasta dimineata.