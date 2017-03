Atentie la serviciile Libra Bank oferite prin reteaua de ATM-uri Euronet: O clienta a asteptat 8 zile pana i-au fost repusi in cont 4.000 de lei

Extras de cont_1 Foto: Hotnews

" Am solutionat problema semnalata, iar in cursul zilei de miercuri, 29 martie, clientei i-au fost restituiti banii pe cont. Mentionam ca am rezolvat situatia intr-un timp mult mai scurt decat cel specificat in reglementarile internationale ale Visa si Mastercard cu privire la astfel de imprejurari.

Mentionam ca am rezolvat situatia intr-un timp mult mai scurt decat cel specificat in reglementarile internationale ale Visa si Mastercard cu privire la astfel de imprejurari. De asemenea, facem precizarea faptului ca nu a fost vorba despre o neregula privind serviciile Libra, ci despre o problema tehnica in functionarea ATM-ului respectiv.

Va asiguram ca tratam cu promptitudine toate situatiile semnalate de clienti, raspunzand in cel mai scurt timp oricarei intrebari, solicitari sau reclamatii din partea acestora", a declarat Corina Zamfirache, Specialist PR - Divizia Marketing si Comunicare in cadrul Libra Internet Bank.

Raspunsul Libra Bank Foto: Hotnews

Serviciile Libra Bank sunt oferite printr-o o retea de peste 500 de ATM-uri Euronet

Olivia Timnea, clienta a Libra Internet Bank, a sesizat in aceasta saptamana HotNews.ro cu privire la o posibila neregula in serviciile acestei banci, pentru care a facut si plangere catre institutia financiara.in 27 martie la Libra Internet Bank, sucursala Iuliu Maniu, aceasta a semnalat faptul ca pe data de 22 martie 2017 contul sau de card a fost debitat cu suma de 4.000 lei, de doua ori, in conditiile in care in realitate ea nu a scos de la bancomat decat 4.000 de lei.Mai exact, aceasta semnala ca plecand de la un sold initial de 13.306 lei, a incercat sa scoata de la bancomat (ATM Metropolis Bucuresti) suma de 4.000 de lei. Aceasta spune ca a auzit sunetul de numarare a banilor, dar ca in momentul in care s-a deschis usita bancomatului nu a iesit nici un ban.In urma altor 2 operatiuni a cate 2.000 de lei, ar fi reusit sa scoata suma de 4.000 de lei, de care avea nevoie, insa aceasta suma i-a fost debitata de 2 ori de pe card, la sfarsitul tranzactiilor soldul ramanand la 5.294 lei (adica, un minus de 8.000 lei). Mai mult, pe 24 martie 2017, acuza aceasta, s-au scos bani de pe cardul sau si s-au bagat inapoi, in conditiile in care cardul a fost tot timpul in posesia acesteia. Este vorba de suma de 2.000 de lei si un comision neobisnuit de 17,5 lei. Clienta acuza ca nu este prima data cand i se intampla asa ceva la Libra Bank."Ca raspuns la sesizarea dumneavoastra referitoare la tranzactia efectuata in data de 22 martie,Am solicitat urgentarea analizarii acestui caz, iar ATM-ul a fost alimentat astazi, urmand ca in cursul zilei de maine sa se efectueze reconcilierea bancomatului.In functie de raspunsul celor de la Euronet, vom reveni cu un raspuns final catre dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil.Referitor la comisionul in valoare de 17.50 RON perceput pentru tranzactia din data de 24 martie, facem precizarea ca, desi tranzactia de 2.000 RON a fost reversata de ATM la autorizare, Euronet a trimis totusi in decontare tranzactia, precum si reversarea aferenta. Din acest motiv, tranzactia nu a fost considerata ca fiind efectuata la un ATM Euronet, iar sistemul a calculat acest comision, insa acesta a fost repostat pe contul dumneavoastra".are o prezenta de peste 10 ani pe piata romaneasca oferind servicii de procesare tranzactii, autorizare, gateways Visa, Mastercard, AMEX, China Union Pay, platforma software pentru procesare tranzactii financiare electronice, servicii externalizate pentru administrare de retele de bancomate si POS-uri mai multor banci de pe piata romaneasca.Potrivit datelor de pe site-ul Euronet, "posesorii de carduri Librabank Romania pot efectua la bancomatele si depomatele Euronet, urmatoarele operatiuni, in acelasi conditii ca si la bancomatele bancii:- Retragere de numerar- Interogare de sold- Reincarcare electronica pentru telefonie mobila- Cumparare de coduri Paysafecard"proprii in locatii independente: centre comerciale, cladiri de birouri, hoteluri, aeroporturi, hypermarket-uri si locatii cu important trafic pietonal si de asemenea si bancomatele amplasate in agentiile bancare ale Bancii Comerciale Carpatica, Libra Internet Bank, Blom Bank, Idea Bank si Credit Agricole Bank"., unde a avut loc acest incident, face parte din reteua de bancomate prin care aceasta banca isi ofera serviciile catre clientii sai din Bucuresti.