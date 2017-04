Somajul a ramas constant in februarie, 4.5%, dar fata de ianuarie am avut cu 1.000 de someri in plus. Vezi in text cum arata somajul pe grupe de varsta si nivel de educatie

In luna februarie 2017, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,4% (acelasi nivel din luna anterioara), a transmis luni Institutul National de Statistica. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani),din luna februarie 2017 a fost de 489.000 persoane, in crestere cu 1.000 de someri fata de ianuarie 2017, dar in scadere fata de februarie 2016, cand Romania avea 568.000 de someri.Mai jos, aveti un grafic care arata cum se impart somerii pe grupe de varsta si nivelul scolii absolvite. Interesant este ca la grupa de varsta de sub 25 de ani, numarul absolventilor avand la baza liceul este mai ridicat decat cei cu studii primare sau gimnaziale, fiind singura categorie de varsta in care acest fenomen e prezent. Este de asemenea ingrijorator faptul ca in grupa de varsta 40-49 de ani avem peste 100.000 de someri cu cel mult 8 clase absolvite. (Clic pentru a mari imaginea)Sursa datelor o reprezinta cele mai recente date din anuarul statistic furnizat de INS. Aceeasi sursa este utilizata si pentru tabelul de mai jos, care arata in detaliu, situatia pe judete