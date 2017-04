Cati romani lucreaza in Marea Britanie si ce se va intampla cu ei dupa Brexit

Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate, scrie Bloomberg, citat de Mediafax. Cei mai multi muncitori imigranti sunt din Polonia (916.000), urmati de Irlanda (322.000), Romania (233.000), Portugalia (219.000), Italia (192.000) si Franta (165.000). Productia (307.000), retailul (261.000), sanatatea si sectorul social (225.000) reprezinta domeniile unde lucreaza, in Marea Britanie, cei mai multi europeni care nu au cetatenie britanica.Personalul din structurile de primire turistica si cei din sectorul de servicii alimentare sunt in numar de 222.000, sectorul constructiilor angajeaza 194.000 de imigranti, in timp ce educatia are 159.000 de angajati din afara Marii Britanii.Avand in vedere ca 2,2 milioane de europeni lucreaza in Marea Britanie, bancile, companiile de telecomunicatii si fermierii avertizeaza Guvernul de la Londra ca au nevoie de forta de munca calificata.Alegand sa paraseasca Uniunea Europeana, Marea Britanie pune in pericol accesul la cea mai mare piata, care reprezinta 45% din exporturi. Daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara un acord comercial sau unul de tranzitie, este posibil ca exporturile sa fie supuse tarifelor Organizatiei Mondiale a Comertului, dupa ani in care comertul a fost liber.Plecarea Marii Britanii va lasa un gol in bugetul Uniunii Europene daca statul este de acord sa plateasca o suma de bani in schimbul unor beneficii. Marea Britanie este al doilea cel mai mare contribuitor al Uniunii Europene, dupa Germania.Marea Britanie ar putea plati intre 24,4 miliarde de euro si 72,8 miliarde de euro cand va iesi din Uniunea Europeana.