ANAF spune ca a colectat 50,4 mld lei in primul trimestru al anului

"Pe fondul implementarii masurilor de imbunatatire a colectarii si conformarii voluntare, ANAF a reusit sa realizeze un total al veniturilor bugetare in trimestrul I 2017 in cuantum de 50.423,1 mil.lei, ceea ce reprezinta o depasire cu 1,3% - indice nominal, respectiv 631,3 mil.lei in cifre absolute mai mult fata de perioada similara a anului 2016 (49,79 miliarde lei)", se arata intr-un comunicat al institutiei. Precizam ca totalul veniturilor bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in luna martie 2017 a insumat 18,429 mld.lei, ceea ce reprezinta o depasire cu 5,2% - indice nominal, respectiv 904,7 mil.lei in cifre absolute mai mult fata de perioada similara a anului trecut (17.524,6 mil.lei), se mai arata in anuntul transmis de Fisc.Reamintim ca pe fondul relaxarii fiscale agresive si a riscului ca tinta de deficit bugetar sa fie depasita in acest an, presa este foarte atenta cu nivelul incasarile ANAF, executia bugetara pe primele doua luni nefiind de natura a elimina temerile depasirii limitei de 3% a tintei de deficit.In urma cu circa 3 zile, Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, declara pentru Mediafax ca ne apropiem de un prag in care majorarea datoriei publice ne vulnerabilizeaza si creste riscul de recesiune. De aceea, este bine sa folosim aceasta perioada de boom economic pentru a tine sub control datoria publica."Nu se schimba foarte mult imaginea din prima luna. In februarie, desi veniturile au mers ceva mai bine, as spune ca pe primele doua luni avem o evolutie a veniturilor mult sub asteptari, mult sub proiectia bugetara. Avem o crestere de peste 14% pe venituri si pe primele doua luni performanta este mai mult decat dezamagitoare din punct de vedere al proiectiei bugetare. La nivel de venituri, partea de TVA si cea de accize sunt mult sub asteptari. La TVA scaderea este mai ampla decat ar trebui sa fi", a declarat presedintele Consiliului Fiscal.Acesta spune ca, pe partea de cheltuieli bugetare acestea par subestimate. "Proiectia bugetara pare subestimata pentru cheltuieli, acestea crescand mai repede decat ar trebui conform proiectiei bugetare. Ne referim la majorarile de salarii, pensii etc. Pe de alta parte, cheltuielile cu investitiile scad masiv fata de anul trecut, inclusiv pe partea de fonduri europene. Anul trecut absorbtia fondurilor UE a fost slaba, dar anul acesta pare sa fie si mai slaba", arata Ionut Dumitru.Presedintele Consiliului Fiscal avertizeaza ca, riscurile sunt destul de mari daca nu facem corectii si executia continua la fel ca in primele luni.Astfel, exista riscul sa avem un deficit mai mare de 3%."Acest lucru a fost semnalat si de Comisia Europeana si de FMI. Consiliul Fiscal a estimat undeva la doua miliarde supraestimare pe venituri si patru miliarde subestimare pe partea de cheltuieli, deficitul urmand sa atinga 3,6% din PIB. Daca nu se fac corectii la executia bugetara exista riscul sa depasim chiar si 3,6% deficit. Presiunea pe cheltuieli pare foarte mare. Este contraproductiv din partea membrilor guvernului sa vorbeasca despre cresteri majore de salarii, in conditiile in care am avut deja in ultimii ani, inclusiv anul acesta am avut cresteri importante de salarii in sectorul bugetar. Suntem intr-o capcana din care nu stiu cum vom iesi, iar costurile pe care le vom avea de platit in anii urmatori sunt foarte mari", spune Dumitru.Acesta explica care pot fi efectele depasirii tintei de deficit: "Si un deficit de 3% ar fi unul foarte mare pentru Romania in momentul de fata pentru ca suntem in plin boom economic si, sa faci deficite mari in plin boom economic este total contraindicat. Te vulnerabilizezi la urmatoarea fava mai putin favorabila a ciclului economic si avem deja aceasta experienta in perioada crizei, cand deficitul a explodat, iar datoria publica s-a triplat. Asa se va intampla si in viitor daca nu tinem sub control deficitul in perioada de boom economic".Ionut Dumitru spune ca, pe de ata parte, datoria publica este la un nivel destul de inalt pentru nivelul nostru de dezvoltare."La 40%, asa cum arata si analizele BNR, probablilitatea de recesiune creste aproape de 50%. Adica ne apropiem de un prag in care cresterea datoriei publice ne vulnerabilizeaza foarte tare si ne creste riscul de recesiune masiv. De aceea, este bine sa folosim aceasta perioada de boom cel putin pentru a tine sub pe loc datoria publica, daca nu sa o diminuam, ceea ce inseamna deficite mici. Insa, si in proiectiile guvermentale, care sunt foarte optimiste, datoria publica continua sa creasca chiar si in boom economic", arata presedintele Consiliului Fiscal.Conform datelor publice, executia bugetului general consolidat pe primele doua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane de lei, respectiv 0,05% din PIB, fata de 788,1 milioane lei, respectiv 0,10% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016.Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 34,9 miliarde lei, reprezentand 4,3% din PIB, au fost cu 1,4% mai mici, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului precedent.