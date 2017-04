In primele doua luni, avansul consumului intern a coborat la 5.4%, sustinut de vanzarile de carburanti, in crestere cu 12%

Februarie 2017 comparativ cu ianuarie 2017

Februarie 2017 comparativ cu februarie 2016

Perioada 1.I-28.II.2017 comparativ cu perioada 1.I-29.II.2016

In luna februarie 2017, consumul intern, reprezentant de vanzarile din comertul cu amanuntul a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 2,9% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,8%. Fata de februarie 2016, cresterea este de 4.8% ca serie bruta si 7.8%. In primele doua luni, avansul consumului intern a fost de 5.4% pe serie bruta si 7,1% pe datele ajustate sezonier. Cresterea din primele doua luni s-a datorat in cea mai mare masura vanzarilor de carburanti (+12,1%), vanzarilor de produse nealimentare (+6,5%), in vreme ce vanzarile de alimente au urcat cu numai 1%. In ianuarie, INS anuntase o crestere de 6.4% a consumului intern.Comertul cu amanuntul ruleaza anual circa 42-48 de miliarde de euro, minimul ultimilor ani fiind in 2009, cand afacerile din comert coborasera la putin peste 32 de miliarde de euro. De notat este si faptul ca buna parte din vanzari vin din import, ceea ce pune presiune pe cursul leului.Afacerile din comertul cu amanuntul au urcat in luna februarie 2017 (comparativ cu luna precedenta) cu 2,9%, ca urmare a cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+6,2%), vanzarilor de carburanti (+1,7%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+0,2%).Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna februarie 2017, comparativ cu luna februarie 2016 a inregistrat o crestere cu 4,8% ca urmare a cresterilor inregistrate la comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+9,4%), vanzarile de produse nealimentare (+6,0%) si la vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,1%).Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-28.II.2017, comparativ cu perioada 1.I-29.II.2016 a inregistrat o crestere cu 5,4% datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+12,1%), vanzarilor de produse nealimentare (+6,5%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,0%).