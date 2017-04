Protestul florarilor din Capitala, vazut dintre Narcise si Branduse. Sau despre cum vrea Firea sa dea afacerea florarilor pe mana multinationalelor. Reportaj

"De ce sa se mai apuca femeia asta la munca acuma? Ca are 78 de ani si numai asta stie sa face! Cine o mai angajeaza acuma pe ea, dupa ce a platit taxe peste 40 de ani?, se intreaba rastita Brandusa, unul dintre participantii la protestul florarilor de marti, de la Universitate. Florarii protestau pentru ca Primaria nu le-a innoit avizele pentru chioscuri. "Nu ne da aviza, domnu`", zice o florareasa pe care colelege o striga Narcisa. "De ce nu ne da? Chiar, fa, de ce nu ne da?", o intreaba Narcisa pe colega din grup. Colega ridica din umeri. "Nici noi nu stim. Noi vrem sa muncim sa putem sa platim taxe, domnu`", mai zice Narcisa. Ca noi muncim de cand eram copiii ca aia care sta in carut. De atunci muncim. De aia nici nu suntem inalti, ca stateam mai mult intinsi", zice Narcisa. De fapt, jumatate dintre floraresele participante aveau nume de flori- Narcisa, Brandusa s.a. Cealalta jumatate are fie nume de masini- Mercedesa, fie de capitale ("Elvetia") sau se numesc simplu Stralucita sau Rahela."Si cine ne face asta? Doamna Firea care tot nume de floare are, ca vine de la "fir" adica de floare, cum vindem noi. Si am votat-o ca e mare doamna...", rabufneste o alta florareasa.Discutiile se duc cu cate un pahar de cafea in mana. "Acuma se vine, ba? Acuma...?", ii striga unui tanar unul dintre organizatori, dupa textila alba legata de brat. Tanarul nu se sinchiseste sa-i raspunda si intra in multime. N-au venit toti?, il intreb pe barbatul cu cocarda alba. Ma priveste de jos in sus, isi da seama ca nu eram unul de-ai lor si, dupa ce tuseste ca sa-si regleze vocea, imi spune :"Stimate domn, dupa cum vedeti aici suntem circa 400, adica jumatate din toti florarii din Bucuresti, ca noi suntem cam 1500 cu totii. Dar o parte sunt la birou, la doamna Firea. Da` unii n-a venit ca nu a putut", zice Barbatul_cu_Cocarda, in timp ce ii intindea unei femei bine imbracate care mergea spre metrou, 5 narcise. Am uitat sa spun: multi dintre protestatari aveau flori pe care le ofereau femeilor care treceau pe acolo.Unii dintre cei tineri care ofereau flori isi insoteau atentia florala oferita si de o incercare mai mult decat nobila de a-i solicita si o intalnire tinerei careia ii intindea flori. Altii faceau doar o plecaciune adanca, suficienta pentru a starni zambetele celor din grup."Primaria vrea sa ne schimba mobilierul, adauga un alt participant. De doia ani nu ne mai innoieste avizul. Acuma vrea alt mobilier. Carei ne costa decat intre 6.000 si 10.000 de euro. Suntem controlati saptamanal si ne amendeaza.Cine? Politia locala! Trei milioane azi, cinci milioane maine, zece milioane cand vrea ei! Singurul motiv e ca deci nu avem viza. Si noi de unde sa dam toti banii astia? Dar ii dam! Ca asta e meseria noastra de sute de ani. Azi vindem de 10 lei, maine poate vindem de cinsute si asa manaca si copiii nostri cand poate", mai spune florarul."Companiile astea mari, care daca te duci au de toate deci marile magazine au bagat si flori si ei ce face? Merge la Primarie si spune "Iti fac aici un supermarket, da? Dar pe mine ma scapi de florari, ca sa pot vinde singuri flori. Si primaria vine si ne inchide afacerea. Cat castigam? Nu castigam, domnu`! Doar cat sa platim taxele si impozitele! Ca dam deci 3 milioane de lei in fiecare luna. Da` daca asta suntem, florari, ce sa facem?", zice alt florar.Alti doi florari dau din cap ca asa e, cum bine a spus colegul lor. Marii retaileri si-au pus in cap eliminarea florarilor romani. Totul se face in baza unui Plan la care pun toti mana ca sa-i elimine."Si pe urma o sa vine tot sa ne injure deci pe noi ca de ce cerem ajutoare sociale! Adica nu e normal! Sa ne lase cu chioscurile boastre si sa platim o taxa normala. Vinzi de 10 lei? Bine, un leu il dai Statului ca asa e cinstit!", mai adauga un florar.Florarii s-au adunat marti in fata Teatrului National pentru a protesta fata de decizia municipalitatii de a suspenda procedura de acordare a avizelor si autorizatiilor de functionare pentru chioscurile lor.Protestatarii sunt nemultumiti ca nu au fost invitati de catre reprezentantii Primariei Capitalei la luarea unor decizii ce vizeaza Regulamentul comertului cu flori in Bucuresti.Afacerile cu flori au crescut puternic in ultimii cinci ani in Romania, de la 190 milioane de lei in 2009, la 310 milioane de lei in 2014, pentru acest an estimandu-se incasari de 400 milioane de lei din vazarea de flori. Exista aproape 700 de firme cu obiect de activitate productia si comercializarea de flori. Mai mult de 60% dintre firmele analizate erau pe profit zero in 2014, potrivit datelor din Finante. Cum cele mai multe flori sunt aduse din import, la preturi occidentale, fie marjele de profit pe care si le adauga comerciantii sunt extrem de mici, fie multe firme isi mascheze profiturile , piata neagra fiind un segment consistent in acest business.